Kurios: Ex-HSV-Coach hielt Entlassung für Aprilscherz

Von Januar 2017 an trainierte Dieter Hecking Borussia Mönchengladbach. Im April 2019 wurde ihm von Max Eberl dann die Trennung zum Saisonende mitgeteilt. Der Ex-Coach hielt das für einen Witz.

Seine Beurlaubung bei Borussia Mönchengladbach im Frühjahr 2019 hat Dieter Hecking zunächst für einen Witz gehalten. „Ich dachte, es wäre ein Aprilscherz, das gebe ich zu”, erzählte Hecking, der in der Saison 2019/20 auch den HSV trainiert, der „Rheinischen Post” (Dienstag) über einen Besuch von Gladbachs Ex-Manager Max Eberl am 1. April 2019. „Doch dann gab mir Max zu verstehen, dass er es ernst meint. Das hat mich schwer getroffen.”

Dieter Hecking gibt Einblick in Gladbach-Entlassung

Eberl hatte seinem damaligen Trainer überraschend mitgeteilt, dass man sich zum Saisonende trennen würde. Die Borussia wollte stattdessen mit Marco Rose als Coach in die Zukunft gehen. „Ich hatte auch keinen Gedanken daran verschwendet, dass so etwas passieren könnte”, sagte Hecking. „Wir hatten ja kurz zuvor erst den Vertrag verlängert und wenige Tage, bevor Max mit der Sache zu mir kam, auch schon konkret die neue Saison geplant.”

Das könnte Sie auch interessieren: Wegen Spielmanipulation: Fußballverband sperrt 43 Sportler und Funktionäre

Hecking, der am Donnerstag 60 Jahre alt wird, hat laut eigener Aussage sogar überlegt, direkt hinzuschmeißen. Doch seine Frau habe ihn überredet weiterzumachen. Am Ende erreichte er mit Gladbach den fünften Platz in der Bundesliga und sicherte dem Klub die Qualifikation für die Europa League. (kk/dpa)