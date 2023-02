Kruse sicher: Union erreicht „mindestens die Champions League“ – oder mehr

Der frühere Union-Berlin-Profi Max Kruse rechnet in dieser Bundesliga-Saison nicht mehr mit einem Einbruch seines ehemaligen Klubs. „Ich weiß nicht, ob es am Ende für einen Titel reicht. Aber ich bin mir sicher, dass es mindestens die Champions League wird“, sagte der 34-Jährige am Sonntag in der Sport1-Sendung „Doppelpass“. Nach dem 2:1-Sieg bei RB Leipzig sind die Berliner als Tabellenzweiter weiterhin der erste Verfolger des deutschen Meisters FC Bayern München.

Kruse spielte von Sommer 2020 bis Januar 2022 für den 1. FC Union, ehe er zum VfL Wolfsburg zurückkehrte. Dort sortierte man ihn zu Beginn dieser Saison aus disziplinarischen Gründen aus. Seit der Vertragsauflösung Ende November ist der 14-malige Nationalspieler ohne Verein.

Max Kruse sicher: Union lässt sich nicht verunsichern

Aus seiner eigenen Erfahrung heraus ist sich Kruse sicher: „Aus der Ruhe bringen wird Union nichts. Das ist auch die Stärke von Union: Kein Spieler steht über dem Verein. Sie haben keinen Star, der fünf Millionen Euro verliert. Die gehen zu sechst, zu siebt, zu acht essen. Das gibt es in anderen Vereinen einfach nicht.“

MOPO

Bei den Berlinern sei es so, „als ob du zu einem Kreisliga-Spiel gehst. Die Stimmung ist so.“ (dpa/tie)