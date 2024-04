Kruse sauer nach Kreisliga-Debüt: „Lasst meine Frau da raus“

Am Sonntag gab Ex-Profi Max Kruse seinen Einstand in der Berliner Kreisliga. Beim Spiel von BSV Al-Dersimspor 2 gegen die dritte Mannschaft der Spandauer Kickers steuerte er direkt eine Vorlage bei. Dass sein Ecken-Assist nur zu einem 1:1 reichte, störte den ehemaligen St. Pauli-Kicker nicht so sehr wie die verbalen Angriffe auf seine Frau Dilara, die am Spielfeldrand anfeuerte.

Seinen Ärger über die Beleidigungen äußerte Kruse am Montag bei Instagram in einem Video: „Ich weiß, dass Trash-Talk auf und neben dem Platz dazugehört. Aber lasst doch einfach meine Frau da raus! Sie war gestern da, um mich anzufeuern, zu supporten, und einige Fans – ich habe es auf dem Platz selber nicht gehört, aber sie hat mir danach ein Video gezeigt – diese Gesänge mit ‘F*ck Dilara’.“

Kruses Amateur-Comeback 130 Tage nach Profi-Aus

Dilara und Kruse sind sein 2020 ein Paar, seit 2021 verheiratet. Beide zeigen sich gerne in den Sozialen Medien, haben mit Öffentlichkeit kein Problem. Die Äußerungen beim Berliner Amateurkick, 130 Tage nach seinem Karriereende in Paderborn, machten Kruse dann aber doch zu schaffen.

In seinem Video wurde der 36-Jährige daher deutlich: „So etwas geht unter die Gürtellinie, sollte man sich selber mal hinterfragen, es gehört einfach nicht dazu. Wenn ihr auf mich geht, kein Problem, mich juckt das absolut gar nicht, aber lasst einfach meine Frau da raus.“

Bleibt abzuwarten, ob die Worte Früchte tragen. Am Wochenende steht das nächste Spiel in der Berliner Kreisliga an. Aus Kruses Sicht dann hoffentlich ohne Vorkommnisse.