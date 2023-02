Liverpool-Interesse: Rückt Frankfurts Krösche an die Seite von Klopp?

Markus Krösche soll ein aktueller Wunschkandidat des Klubs von der Anfield Road sein, wie „The Athletic“ berichtet. Mit dem wohl bereits geplanten Abgang des bisherigen Sportdirektors Julian Ward wird eine Stelle frei, in der Krösche den Umbruch Liverpools aktiv mitgestalten könnte. Eine reizvolle Aufgabe für den SGE-Manager, der sich nicht nur in der Bundesliga einen Namen gemacht hat.

Mit der Verpflichtung des 42-Jährigen hat man bei der Eintracht aus Frankfurt gleichzeitig Ligakonkurrent RB Leipzig vor das Problem gestellt, einen neuen Sportdirektoren suchen zu müssen, und vor allem die eigene Entwicklung weiter angekurbelt. Nicht nur die Rückkehr von Weltmeister Mario Götze in die Bundesliga geht auf seine Kappe, auch die Verpflichtung von Randal Kolo Muani hat Krösche eingefädelt. Dafür wurden u.a. Topklubs wie der AC Mailand ausgestochen.

Erfolgreiche Nachwuchsarbeit spricht für Krösche

Während seiner bisherigen Zeit in Frankfurt hat Krösche nicht nur den Gewinn der Europa League mitgestaltet, sondern mit der Eintracht den Einzug ins Achtelfinale der Champions League geschafft. Am Dienstag trifft die SGE auf den SSC Neapel, aktueller Tabellenführer der Serie A.

Als Sportvorstand hat er außerdem die zweite Mannschaft wieder zu Leben erweckt und auch entscheidende Schritte in der Jugendarbeit geleistet. So setzte er im Nachwuchsleistungszentrum auf Alexander Richter (VfL Bochum) als neuen Leiter und stattete vielversprechende Talente mit Pofiverträgen aus. In Liverpool, wo viel Wert auf die Jugend des eigenen Vereins gelegt wird, ist diese Arbeit scheinbar gut angekommen.

Laut übereinstimmenden Medienberichten soll auch der aktuelle Manager der AS Monaco, Paul Mitchell, bei Liverpool im Gespräch sein. Dieser hat in Monaco noch Vertrag bis 2024, während Krösche in Frankfurt bereits bis 2025 unterschrieben hat. Sollte Liverpool im Sommer zuschlagen wollen, wäre in beiden Fällen also eine Ablösesumme fällig.

Liverpool in der Krise: Klopp leitet den Umbruch ein

Die Reds stecken unter Trainer Jürgen Klopp in der aktuellen Premier League Saison in einer Krise und belegen derzeit nur Platz acht. Im Interview mit Sky Sport nach dem 2:0 Sieg in Newcastle kündigte Jürgen Klopp den Umbruch bereits an: „Wir werden Transfers machen. Natürlich, das müssen wir. Zu 100 Prozent müssen wir Änderungen vornehmen. Das weiß jeder.“