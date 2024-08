Krasse BVB-Transfers: Neuer Brasilianer ist da – Füllkrug und Moukoko gehen!

Borussia Dortmund hat wie erwartet Abwehrspieler Yan Couto unter Vertrag genommen. Der 22 Jahre alte Brasilianer kommt zunächst für ein Jahr auf Leihbasis von Manchester City. Zwei Stürmer-Stars werden den Verein hingegen verlassen.

„Für den Fall, dass bestimmte sportliche Kriterien in der kommenden Spielzeit erreicht werden, haben sich alle Parteien obendrein auf einen dauerhaften Wechsel im Anschluss an die Leihperiode verständigt“, teilte der BVB mit in Sachen Couto mit.

Der war in der vergangenen Saison an den FC Girona ausgeliehen. Couto hatte erheblichen Anteil am Höhenflug der Katalanen, die am Saisonende den dritten Tabellenplatz belegten und sich damit für die Champions League qualifizierten. Der viermalige Nationalspieler Brasiliens war bereits am Freitag im Trainingslager der Dortmunder in Bad Ragaz/Schweiz eingetroffen.

Ricken: „Kann ein ganz besonderer Spieler werden“

„Yan kann ein ganz besonderer Spieler werden. Er bietet Geschwindigkeit, Technik und Spielwitz auf höchstem Niveau. Er ist sehr jung, kann noch viel lernen, und dennoch trauen wir ihm zu, die Geschichte besonderer brasilianischer Spieler beim BVB fortsetzen zu können“, sagte Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken. Couto ließ verlauten, er könne es „kaum erwarten, die Wucht und Emotionen in diesem tollen Stadion zu erleben“.

BVB verpflichtet Yan Couto



Borussia Dortmund verstärkt sich mit dem brasilianischen Außenverteidiger Yan Couto (22). Der BVB hat sich mit Coutos bisherigem Klub @ManCity auf eine Leihe bis zum 30. Juni 2025 geeinigt.



https://t.co/DwQzo1x7KE#BVBadRagaz pic.twitter.com/Iw11vyErWO — Borussia Dortmund (@BVB) August 3, 2024

Couto tritt in brasilianische Fußstapfen

In Dortmund knüpft der ehemalige U17-Weltmeister an die Tradition brasilianischer Spieler an. Bislang letzter Brasilianer bei den Westfalen war bis zu seinem Abschied 2022 nach zwei Jahren der vom spanischen Rekordmeister Real Madrid ausgeliehene Mittelfeldspieler Reinier. Die größten Fußstapfen brasilianischer Stars in Dortmund hinterließen allerdings mehrere Jahre zuvor Abwehrasse wie Julio Cesar (1994 bis 1999), Dede (1998 bis 2011), Evanilson (199 bis 2001) oder die Stürmer Marcio Amoroso (2001 bis 2004) und Ewerthon (2001 bis 2005).

Füllkrug für Verhandlungen aus Trainingslager abgereist

Derweil steht ein Wechsel von Nationalspieler Niclas Füllkrug nach England unmittelbar bevor. Der 31 Jahre alte Stürmer wurde von Borussia Dortmund „für Gespräche mit einem anderen Verein freigestellt“, wie der Bundesligist mitteilte. Füllkrug sei am Samstagmorgen aus dem Trainingslager in Bad Ragaz abgereist.

Laut Medienberichten wechselt Füllkrug zu West Ham United in die Premier League. Der Londoner Klub und der BVB sollen zu einer Einigung gekommen sein, berichtete Sky am Freitagabend. Die Ablösesumme soll bei etwa 30 Millionen Euro liegen.

„Die Ereignisse in den letzten Tagen haben sich so ein bisschen überschlagen“, sagte Dortmunds Sportdirektor Sebstian Kehl bei Sky. „Das war ehrlich gesagt nicht unsere Intention, das Thema Niclas Füllkrug nochmal so in Gang zu bringen. Das hat sich in den letzten zwei Tagen aber sehr schnell entwickelt, auch durch viele Gespräche, die wir natürlich mit dem Spieler dann geführt haben.“ Nun werde man sehen, „was heute und morgen passiert“.

Füllkrug vor Wechsel zu West Ham United

BVB-Trainer Nuri Sahin hatte eigentlich deutlich gemacht, dass Füllkrug eine zentrale Rolle in seinen Planungen spiele. Allerdings hatten die Dortmund in diesem Sommer auch Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart verpflichtet, der wie Füllkrug im Sturmzentrum spielt.

Steht vor einem Wechsel in die Premier League: BVB-Stürmer Niclas Füllkrug imago/Kirchner-Media Steht vor einem Wechsel in die Premier League: BVB-Stürmer Niclas Füllkrug

Füllkrug war erst im Sommer 2023 von Werder Bremen nach Dortmund gewechselt und hatte einen Vertrag bis 30. Juni 2026 unterschrieben. Mit Dortmund erreichte Füllkrug in der vergangenen Spielzeit das Finale der Champions League, in 29 Bundesligaspielen kam er auf zwölf Tore.

Moukoko vor Wechsel nach Marseille

Auch bei BVB-Stürmer Yousouffa Moukoko zeichnet sich ein Abgang in diesem Sommer ab. Nach Sky-Infos befindet sich der 19-Jährige Stürmer bereits in den Verhandlungen mit Olympique Marseille. Demnach soll Moukoko für ein Jahr nach Frankreich ausgeliehen werden.

⚫️ Youssoufa Moukoko (19/) ist sich mit Olympique Marseille einig. Nach Sky Infos geht es zunächst um eine einjährige Leihe. Der Spieler will nach Frankreich.



Jetzt verhandeln die Vereine über die Leihgebühr, Boni und vor allem eine mögliche Option. Es gab heute… — Patrick Berger (@berger_pj) August 3, 2024

In der vergangenen Saison absolvierte der Youngster 20 Bundesliga-Spiele und erzielte fünf Tore für den Revierklub. Sein Berater hatte sich zuletzt kritisch zu Moukokos Rolle beim BVB geäußert und sich auf Vereinssuche begeben.