Korruption? Ukrainischer Fußball-Boss muss ins Gefängnis

Der Chef des ukrainischen Fußballverbands muss vorerst bis Mitte August im Gefängnis bleiben. Ein Gericht in Lviv ordnete Untersuchungshaft für Andriy Pavelko in einem laufenden Verfahren an, wie die Agentur Interfax-Ukraine am Freitag meldete.

Er war bereits im November vergangenen Jahres vernommen, gegen Kaution aber freigelassen worden. Die umgerechnet rund 245.000 Euro wurden vom Staat einbehalten.

Pavelko wegen Korruption und Unterschlagung angeklagt

Pawelko wird Korruption beim Bau von Mini-Fußballplätzen und die Unterschlagung von umgerechnet mehreren Hunderttausend Euro vorgeworfen. In Oleh Blochin, Ihor Bjelanow und Oleh Protassow boten sich mehrere ukrainische Fußballlegenden an, für den Verbandschef zu bürgen.

Die vom Krieg gebeutelte Ukraine hat sich zusammen mit Spanien und Portugal für die Austragung der Fußball-Weltmeisterschaft 2030 beworben. Die Ermittlungen gegen Pawelko gefährden auch die Bewerbung für die WM zum 100. Jubiläum des Turniers. (dpa/mg)