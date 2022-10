„Umgang mit rechtem Milieu“: Werder distanziert sich von Tim Wiese

Das ging dann doch einen Tick zu weit: Nach dem Auftauchen heikler Fotos ist Werder Bremen öffentlich vom ehemaligen Torwart Tim Wiese abgerückt. „Der SV Werder Bremen distanziert sich von Tim Wiese wegen dessen wiederholtem öffentlichen Umgang mit bekannten Personen aus dem rechten Milieu“, teilte der Klub am Montagabend mit.

Nach einem ähnlichen Vorfall vor einigen Wochen hatte Wiese Kontakte zur rechten Szene bestritten. Der Verein reagierte auf am Wochenende in den sozialen Medien veröffentlichte Fotos, die den 40-Jährigen mit Personen aus der rechten Szene auf dem Bremer Volksfest Freimarkt zeigen sollen.

Tim Wiese bestritt zuletzt Kontakt zur rechten Szene

Wiese, der für Bremen 266 Pflichtspiele absolvierte, äußerte sich bislang nicht zu den jüngst aufgetauchten Bildern und der Entscheidung des Klubs. Der Ex-Keeper war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Am Montag beratschlagten die Verantwortlichen der Grün-Weißen den Umgang mit dem Ex-Spieler und entschieden sich für Konsequenzen.

Bis Zweifel an Wieses Haltung ausgeräumt werden könnten, wolle der Klub „von Einladungen zu offiziellen Veranstaltungen absehen“ und ihn nicht mehr für die Werder-Traditionsmannschaft auflaufen lassen. In einem Gespräch hätten die Verantwortlichen ihn darüber am Montag informiert.

Wegen Tim Wiese: Werder-Präsident hat „Zweifel“

„Wir haben mit Tim Anfang des Jahres ein offenes, aber auch sehr ernstes Gespräch dazu geführt und ihm unmissverständlich deutlich gemacht, dass dieser Umgang nicht mit den Werten des SV Werder Bremen zusammenpassen würde“, sagte Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald. „Uns bleiben trotz seiner Aussagen Zweifel, dass Tim sich diesen Kreisen nicht zugehörig fühlt.“

Der SV #Werder Bremen distanziert sich von Tim #Wiese aufgrund dessen wiederholtem öffentlichen Umgang mit bekannten Personen aus dem rechten Milieu. https://t.co/RLltWXGvWu — SV Werder Bremen (@werderbremen) October 17, 2022

Bereits vor dem Abschiedsspiel von Werder–Legende Claudio Pizarro Ende September waren Bilder aufgetaucht, die Wiese unter anderem mit dem Mitglied eines Motorrad-Clubs zeigen sollen. Diese Person wird nach Angaben des Internetportals „Deichstube“ dem rechten Spektrum zugeordnet. In der sich stark gegen rechte Themen positionierenden Werder-Fanszene sorgten die Bilder für viel Unverständnis.

Vor zwei Wochen war gegen Wiese im Weserstadion beim 5:1 gegen Mönchengladbach ein Banner hochgehalten worden. Daraufhin telefonierte Fußballchef Clemens Fritz mit ihm. Fritz sagte am Montag: „Das, was er damals medial herausgegeben hat, hat er auch mir versichert, nämlich, dass er sich komplett von der rechten Szene distanziert. Das habe ich so hingenommen.“ (dpa/tim)