Kommt noch ein Torwart? Bayern jagen angeblich Portugals Nummer eins

Der FC Bayern München soll laut Medienberichten ins Rennen um Torhüter Diogo Costa vom FC Porto eingestiegen sein. Wie die portugiesischen Fachzeitungen „A Bola“ und „O Jogo” am Donnerstag berichten, sollen die Bayern schon im Januar am Nationaltorwart interessiert gewesen sein und nun erneut über den 23-Jährigen nachdenken.

Ein Wechsel von Costa zum deutschen Rekordmeister erscheint aber aus verschiedenen Gründen unrealistisch. Zum einen setzen die Bayern auf die Rückkehr des lange verletzten Stammtorwarts Manuel Neuer, der beim Trainingsstart Mitte Juli wieder dabei sein möchte.

Bayern im Tor eigentlich komfortabel besetzt

Zum anderen sind sie auf der Torhüterposition nicht nur wegen der Verpflichtung von Yann Sommer im Wintertransferfenster derzeit üppig besetzt. Der Schweizer will mit Blick auf die EM 2024 aber spielen. Ein Wechsel steht im Raum. Der an AS Monaco ausgeliehene Alexander Nübel kehrt zurück, sieht seine Zukunft aber wohl nicht beim FC Bayern.

Dazu haben die Münchner noch Sven Ulreich und Johannes Schenk als Keeper. Außerdem würde Costa wohl zwischen 50 bis 75 Millionen Euro Ablöse kosten.