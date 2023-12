Es ist eine nicht enden wollende Geschichte, und das wahrhaftig nicht nur in Deutschland. An nahezu jedem Bundesliga-Spieltag liefern hierzulande VAR-Entscheidungen kontroversen Gesprächsstoff, doch das sind Peanuts im Vergleich zu den teils haarsträubenden Vorfällen, die sich regelmäßig in Englands Premier League zutragen. Besonders betroffen: Jürgen Klopp und sein FC Liverpool. Allein in den vergangenen zehn Tagen gab es drei Nummern, die mit diskutabel noch höchst blümerant umschrieben wären. So kann man sich den VAR eigentlich auch ganz schenken.

Es ist eine nicht enden wollende Geschichte, und das wahrhaftig nicht nur in Deutschland. An nahezu jedem Bundesliga-Spieltag liefern hierzulande VAR-Entscheidungen kontroversen Gesprächsstoff, doch das sind Peanuts im Vergleich zu den teils haarsträubenden Vorfällen, die sich regelmäßig in Englands Premier League zutragen. Besonders betroffen: Jürgen Klopp und sein FC Liverpool. Allein in den vergangenen zehn Tagen gab es drei Nummern, die mit diskutabel noch höchst blümerant umschrieben wären. So kann man sich den VAR eigentlich auch ganz schenken.

Fall 1: Das ewig brisante Duell mit Manchester United neigte sich dem Ende entgegen, Tore waren keine gefallen, als eine Flanke in den United-Strafraum segelte und Shaw erkennbar an den weit vom Körper abgespreizten Arm sprang (86.). Schiri Michael Oliver pfiff nicht, der VAR betrachtete die Szene kurz, um relativ zeitig zu entscheiden, nicht eingreifen zu wollen. Die Partie endete 0:0.

Liverpool bekommt glasklaren Elfer gegen Arsenal nicht

Fall 2: Im Spitzenspiel gegen Arsenal (Endstand 1:1) lag Liverpool mit 0:1 hinten, als Gunners-Kapitän Martin Ödegaard in Minute 20 ein glasklar strafbares Handspiel im eigenen Strafraum unterlief. Schwer zu erkennen für Referee Chris Kavanagh, anhand der Fernsehbilder aber für alle Welt eindeutig und unzweifelhaft auszumachen. Der Einzige, der die Nummer für komplett regelkonform erachtete und nicht einmal eingriff, um Kavanagh die Szene noch einmal betrachten zu lassen, war VAR David Coote.

Referee Tierney klaut Liverpool ein reguläres Tor

Fall 3: Am Dienstagabend führte Liverpool in Burnley mit 1:0, war hochüberlegen und baute den Vorsprung nach 28 Minuten vermeintlich aus, Gakpo hatte getroffen. Doch Referee Paul Tierney, auf der Insel durch diverse Vorfälle in der Vergangenheit eh mit dem zweifelhaften Ruf bedacht, etwas gegen die Reds zu haben, hatte unmittelbar davor ein Foul von Darwin an Taylor gesehen und parallel zu Gakpos unhaltbarem Schuss abgepfiffen. VAR Simon Hooper checkte die Situation, und die TV-Bilder zeigten zweierlei Sachen: Zum einen maximal einen minimalen Kontakt, auf gar keinen Fall aber ein Foul. Und zum anderen die Situation Taylors, der gar nicht auf Freistoß reklamiert hatte, sondern aus Enttäuschung über das zweite Gegentor die Hände vors Gesicht schlug. All das hielt die Unparteiischen nicht davon ab, dem Treffer die Anerkennung zu versagen. Immerhin: Am Ende behielt Liverpool mit 2:0 die Oberhand.

All diese Geschichten macht besonders brisant, dass es in dieser Saison bereits eine eklatante Benachteiligung der Reds gegeben hat. Anfang Oktober hatte Referee Simon Hooper – genau, der VAR aus dem Burnley-Spiel – einem regulären Treffer beim Spiel in Tottenham (1:2) die Anerkennung verweigert. Grund dafür waren Kommunikationsfehler mit VAR Darren England. Der wurde danach zwar ebenso bestraft wie sein Assistent Dan Cook. Doch all das wird dem FC Liverpool wenig helfen, wenn am Ende der Saison zwei, drei Punkte zum Erreichen großer Ziele fehlen.

Unterm Strich bringen alle technischen Hilfsmittel nichts, wenn die Qualität der zuständigen Fachkräfte nicht dafür ausreicht, diese gewinnbringend einzusetzen. Und wenn man am Ende wieder beim Faktor menschliche Fehler landet, kann man sich den VAR eigentlich auch ganz schenken.