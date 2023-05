Nachfolger für Kolo Muani? Frankfurt hat nächsten Frankreich-Star im Visier

Hat Eintracht Frankfurt womöglich schon den passenden Nachfolger für ihren Top-Stürmer Kolo Muani gefunden? Der Europa-League-Sieger hat ein Auge auf einen Angreifer in Frankreich geworfen.

Laut Sky sollen sich die Hessen besonders für Moussa Dembélé von Olympique Lyon interessieren. Der 26-Jährige und sein Management haben demnach bereits Gespräche mit den Verantwortlichen der Eintracht geführt. Dembélés Vertrag bei Lyon läuft im Juni aus, er wird allerdings auch von anderen Vereinen umworben. „Frankfurt ist ein großer Verein in der Bundesliga mit einer großen Fangemeinde. Wir ziehen diese Option in Betracht und bewerten sie”, wird Dembélés Berater von Sky am Dienstag zitiert.

Der Marktwert des 26-Jährigen liegt bei 15 Millionen Euro. In der laufenden Saison schoss Dembélé in 23 Spielen drei Tore. Neben Eintracht Frankfurt sind auch Vereine aus der Premiere League, wie Everton oder Aston Villa am Franzosen interessiert.

Was ist in dieser Woche im Volkspark passiert? Jeden Freitag liefert Ihnen die Rautenpost Analysen, Updates und Transfer-Gerüchte – pünktlich zum Wochenende alle aktuellen HSV-News der Woche kurz zusammengefasst und direkt per Mail in Ihrem Postfach. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Die Eintracht fürchtet einen Abgang von Kolo Muani, der nach einer herausragenden Spielzeit im Frankfurter Trikot bei Top-Klubs wie Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München gehandelt wird. Der Vertrag des französischen Nationalspielers läuft bis Sommer 2027, es wird eine Ablösesumme von rund 100 Millionen Euro erwartet.

Frankfurt will Stürmer-Position neu besetzen

Dass die Eintracht einen Abgang Kolo Muanis intern auffängt, gilt als unwahrscheinlich. Zwar stehen in Rafael Borré und Lucas Alario zwei weitere starke Stürmer im Kader, jedoch gelten beide ebenfalls als Wechselkandidaten. Der Kolumbianer Borré war in der Saison 2021/22 noch Stammspieler und wichtiger Bestandteil des Siegerteams in der Europa League. Im Finale gegen die Glasgow Rangers hatte Borré den Ausgleich erzielt und später den entscheidenden Elfmeter verwandelt. (dpa/ds)