„Kohle Muani!“ Eintracht-Fans kritisieren 95-Millionen-Stürmer deutlich

Auf einem Transparent haben die Fans von Eintracht Frankfurt ihren Unmut über den erzwungenen Transfer des französischen Topstürmers Randal Kolo Muani geäußert.

„Kohle Muani – Geld verändert nicht den Charakter, es macht ihn nur sichtbar“, war am Sonntagnachmittag vor dem Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln auf dem meterlangen Banner in der Nordwestkurve zu lesen.

Ohne Kolo Muani nur Remis gegen Köln

Mit einem Trainingsstreik hatte der 24-jährige Kolo Muani den Bundesligisten in der vergangenen Woche unter Druck gesetzt, seinem Wechsel zu Paris Saint-Germain zuzustimmen. Die Eintracht forderte zunächst 100 Millionen Euro Ablöse, ließ den Torjäger dann nach einigem Hin und Her am späten Freitagabend für 95 Millionen Euro zum französische Rekordmeister ziehen.

Frankfurt und Köln trennten sich derweil 1:1. Die Eintracht war über weite Strecken besser, geriet aber per Elfmeter in Rückstand. Florian Kainz vewandelte sicher zur 1:0-Pausenführung der Kölner. Für die SGE traf Debütant Niels Nkounou (87.). Der 22-Jährige schoss aus spitzem Winkel zum viel umjubelten Ausgleich.

„Wir haben ein tolles Spiel gemacht bis nach vorne, da hat dann das letzte Quäntchen gefehlt“, sagte Eintracht-Kapitän Kevin Trapp bei DAZN. „Wir haben Spieler in der Mannschaft, die Bock auf den Verein haben. Das ist wichtiger als alles andere.” Sportvorstand Markus Krösche analysierte:„Wir haben es richtig gut gemacht, aber leider nicht gewonnen. Die Jungs haben eine tolle Mentalität.”