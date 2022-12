Koffer verloren! Gepäck von Werder-Profi reist quer durch Europa

Ersatztorhüter Michael Zetterer von Werder Bremen hat sein Urlaubsziel zwar erreicht – allerdings ist ein Teil seines Gepäcks auf dem Weg dorthin vorerst abhandengekommen. Wie der 27-Jährige am Sonntag bei Instagram mitteilte, befindet sich seine Reiseausstattung nicht wie geplant bei ihm im Grenzgebiet zwischen Österreich und Italien – sondern einige hundert Kilometer entfernt. Das Gepäck ist seitdem auf einer kuriosen Reise.

Der Torwart nahm den Verlust, über den auch das Portal „Deichstube“ berichtete, mit Humor. Versehen mit einem Lachsmiley schrieb er: „Neee super danke @Lufthansa… ich gehe dann nackt auf’n Berg.“ Auf einem von ihm am Sonntag geteilten Kartenausschnitt ist zu sehen, wie sich sein Gepäck etwa 405 Kilometer nördlich von ihm entfernt in Deutschland befindet.

Gepäck von Werder-Profi Zetterer reist durch Europa

Am Montag änderte sich dann der Standort des Gepäcks. Zetterer lud wieder einen Kartenausschnitt hoch, der sein Gepäck nun südlich von ihm in der Nähe der norditalienischen Stadt Verona zeigt – demnach nur noch 170 Kilometer von ihm entfernt. Wieder mit einem Lacher schrieb der Torwart dazu: „Das wird ja immer besser.“

Am Abend folgte dann erneut eine Wendung: Das Gepäck sei laut Zetterer nun in Frankfurt am Main – dort befindet sich die Firmenzentrale der Lufthansa, mit der der Torwart offensichtlich gereist ist.

Zetterer kommentierte „ganz, ganz großes Kino“ – und fragte amüsiert, ob der Koffer für die Tour Bonuspunkte bei dem Luftmeilen-Programm der Airline bekomme. (mp/dpa)