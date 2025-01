Königsklasse: Nur ein deutsches Teams weiter – Bayern und BVB müssen nachsitzen!

Schlag auf Schlag ging es am Mittwochabend in der Champions League – aber nur eine der fünf deutschen Mannschaften durfte zum Abschluss der Hauptrunde richtig jubeln. Bayer Leverkusen erreichte vorzeitig das Achtelfinale, die Bayern und der BVB müssen hingegen trotz ihrer Siege in den Playoffs nachsitzen. Und der VfB Stuttgart ist neben RB Leipzig ausgeschieden.

Jubel beim deutschen Meister, denn Leverkusen ist auch in der Königsklasse die beste Mannschaft des Landes. Bayer erfüllte seine Pflichtaufgabe gegen Sparta Prag und sicherte sich durch das 2:0 (1:0) seinen Platz unter den Top acht der Tabelle und ist direkt für das Achtelfinale qualifiziert. Wirtz (32.) traf vor der Pause, Tella (64.) nach dem Seitenwechsel.

Der BVB und Bayern hofften bis zum Schluss

Auch der BVB und die Bayern hofften bis zuletzt auf den direkten Sprung ins Achtelfinale, doch am Ende sollte es nicht sein. Da halfen auch die eigenen Siege nicht weiter.

Dortmund besiegte Donezk durch Treffer von Guirassy (17./44.) und Bensebaini (79.) mit 3:1 (2:0), wurde in der Endtabelle aber Zehnter, weil die Konkurrenz nicht mitspielte. Dennoch freute sich die Borussia über ihren ersten Pflichtspielsieg des Jahres – und nicht nur darüber. Wie der Verein nach der Partie bestätigte, wird Niko Kovac neuer BVB-Trainer und beerbt den entlassenen Nuri Sahin. Gegen Donezk hatte noch U19-Trainer Mike Tullberg an der Seitenlinie das Sagen.

Die Bayern besiegten zum Abschluss Bratislava

Auch die Bayern müssen nachsitzen. Müller (8.), Kane (63.) und Coman (84.) knipsten beim 3:1 (1:0) gegen Slovan Bratislava. Am Ende aber nur Rang zwölf für die Bayern. Heftig: Den Münchnern droht nun sogar ein Hammer-Duell mit Manchester City (siegte 3:1 gegen. Brügge)! Die Engländer oder Celtic Glasgow werden in den Playoffs (Auslosung am Freitag) der Gegner sein. Dortmund bekommt es dann mit Brügge oder Sporting Lissabon zu tun.

Für Stuttgart endete der schöne Ausflug in die Champions League am Mittwochabend. PSG erwies sich als eine Nummer zu groß für die Schwaben, machte schon in Hälfte eins durch Barcola (6.) und Dembélé (17./35.) alles klar. Dem Ex-Dortmunder gelang sogar noch ein dritter Streich (54.). Führich erzielte den Ehrentreffer für den VfB (77.), der auf Platz 26 der Tabelle einlief – das Aus nach der Hauptrunde.

RB Leipzig beendete die Königsklasse mit einer Pleite

Für das Endklassement unbedeutend war der Auftritt von RB Leipzig bei Sturm Graz. Das Ausscheiden der Sachsen war bereits vor der Partie besiegelt, zur Saisonleistung in der Königsklasse passte das 0:1 (0:1) am letzten Spieltag.

Am Freitag werden die Playoffs der Königsklasse ausgelost

Während neben Leverkusen (6.) auch Liverpool, der FC Barcelona, Arsenal, Inter Mailand, Atlético Madrid, OSC Lille und Aston Villa bereits im Achtelfinale stehen, warten 24 Vereine am Freitag (ab 12 Uhr) auf ihre Gegner in den Playoffs.