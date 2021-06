Königsblaues Chaos: Schalke wirft Reschke raus! Dritter Spieler suspendiert

Von all den Chaos-Tagen in der jüngeren Geschichte des FC Schalke 04 dürfte der 24. November 2020 die Kirsche auf der Sahne sein: Krisengespräche mit diversen rebellierenden Profis, offenbar drei davon suspendiert und als krönenden Abschluss noch den Kaderplaner gefeuert – Chapeau!

Drei Tage nach dem desaströsen Auftritt beim 0:2 gegen den VfL Wolfsburg trennte sich der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga am Dienstag von seinem Kaderplaner Michael Reschke, dessen Vertrag noch bis 2022 lief.

Zudem berichtete Sport1, dass Amine Harit, Nabil Bentaleb und wohl auch Vedad Ibisevic suspendiert worden seien. Eine Bestätigung dazu stand zunächst aus.

Reschke: Differenzen mit Sportvorstand Jochen Schneider



Sportvorstand Jochen Schneider dankte Reschke für dessen „geleistete Arbeit in alles anderen als einfachen Zeiten“. Er betonte jedoch, dass es zuletzt „unterschiedliche Auffassungen über die sportliche Zukunft des Vereins“ gegeben habe. Die Trennung sei daher alternativlos.

Spieler mit respeklosem Verhalten gegenüber Trainer Manuel Baum



Schalke war am vergangenen Spieltag ans Tabellenende gestürzt, 24 Spiele in der Liga haben die Gelsenkirchener nicht gewonnen. Zudem kommen immer neue Details über mannschaftsinterne Zerwürfnisse an die Öffentlichkeit.

Angeblich habe es auch respektloses Verhalten gegenüber Trainer Manuel Baum gegeben, der als Nachfolger von David Wagner die Talfahrt bisher nicht stoppen konnte.

Schalke im November 2020: Keine Punkte, keine Kohle, keine Strategie



Hinzu kommt die wirtschaftliche Notlage der Schalker. Der Gelsenkirchener Traditionsklub gleicht einem Tollhaus, ohne Disziplin und ohne erkennbare Strategie, um der Krise Herr zu werden.

Kabinen-Ärger mit Amine Harit



Am vergangenen Samstag soll es in der Kabine zu Querelen gekommen sein. Harit war nach nur 39 Minuten von Baum ausgewechselt worden. Er soll sich in der Kabine respektlos gegenüber Mannschaft und Baum verhalten haben. Laut WAZ habe die Mannschaft schon im Vorfeld nicht verstanden, warum der Marokkaner überhaupt in der Startelf stand.

Auch Vedad Ibisevic sorgt für Misstöne



Laut Medienberichten hatte es zwischen Co-Trainer Naldo und Ibisevic am Sonntag beim Training eine lautstarke Auseinandersetzung gegeben. Angeblich war es sogar zum Abbruch der Trainingseinheit gekommen.

Ein Fehlverhalten des Franzosen Benjamin Stambouli dementierte Schalke indes vehement. Ihm war das Verlassen des Stadions in der Halbzeit des Wolfsburg-Spiel laut eines Medienberichts unterstellt worden.