Nürnberg gegen Köln: Vermummte Ultras prügeln sich brutal – Festnahmen

Ausschreitungen haben in der 2. Bundesliga das Traditionsduell zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem 1. FC Köln (1:2) am Freitagabend überschattet.

Polizeiangaben zufolge erlitten am Rande der Begegnung bei den gewaltsamen Auseinandersetzungen von vermummt aufeinander einschlagenden Gruppierungen einige Personen Verletzungen.

Die Sicherheitskräfte nahmen nach stadtweiten Fahndungsmaßnahmen mehrere Dutzend Tatverdächtige fest, die offenbar überwiegend zu Ultra-Organisationen aus beiden Fanlagern gehören. Ein nicht verifiziertes Video bei X zeigt eine Schlägerei vermeintlich zwischen Club- und FC-Anhängern:

09.05.2025?? Nürnberg before match attacked Köln, click here for more: https://t.co/QolWutC9JP pic.twitter.com/dmP66ArPcV