Köln – Leipzig 2:4: Saisontor Nummer 25 – Werner macht sich sexy für Klopp!

Das sah schon stark nach Champions League aus. RB Leipzig krönte sein Pfingstfest mit einem 4:2 (2:1) beim 1.FC Köln und eroberte sich zum Abschluss des 29. Spieltages den dritten Platz zurück. Ein zunächst kompliziertes Spiel für RB, das aber allen Widerständen trotzte. Beachtlich: Nationalstürmer Timo Werner erzielte seinen schon 25. Treffer dieser Bundesligasaison.

Sie hatten alle miteinander vorgelegt. Leverkusen schon am vergangenen Freitag (1:0 in Freiburg), Gladbach (4:1 gegen Union Berlin) und Dortmund (6:1 in Paderborn) am Sonntag. Reichlich Druck für Leipzig im Kampf um die Champions-League-Plätze. Doch RB antwortete. Da strahlte auch der zuletzt so kritische Trainer Julian Nagelsmann.

Leipzig drehte den 0:1-Rückstand vor der Pause

Eine sehr unterhaltsame Partie in Köln, die zunächst etwas überraschend der kriselnde FC bestimmte. Córdoba traf früh zur Führung (7.), hätte kurz darauf sogar erhöhen können. Aber so ist das eben mit den Leipzigern: Sie brauchen nicht viele Chancen, um eine Partie zu drehen. Noch vor dem Wechsel verwandelten Schick (20.) und Nkunku (38.) den Rückstand in eine Führung.

Es blieb ein richtig munterer Kick. Und natürlich durfte auch ein Werner-Tor nicht fehlen. Der Nationalstürmer erhöhte kurz nach dem Wechsel per Konter (50.) – bereits sein 25. Saisontreffer. Liverpools Trainer Jürgen Klopp dürfte es mit Wohlwollen verfolgt haben. Die Vorzeichen erhärten sich, dass der Coach nur noch auf das Okay der Klubbosse wartet, um Werner in diesem Sommer verpflichten zu können.

RB eroberte Rang drei der Bundesliga zurück

Kurz schnupperte Köln nochmal, nachdem Modeste verkürzte (54.), aber Olmo ließ Leipzig mit seinem Treffer zum 2:4 zügig wieder aufatmen (57.). Da kann die Konkurrenz noch so punkten – RB bleibt in den Top drei der Liga.