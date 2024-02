Klose hat für Lazio und Bayern gespielt: Wem der WM-Held die Daumen drückt

WM-Held Miroslav Klose schoss für den FC Bayern und für Lazio Rom viele Tore – doch im Achtelfinal-Duell seiner beiden Ex-Klubs in der Champions League am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) hält es der Weltmeister von 2014 aber eher mit den Italienern. „Ich bin so einer, der immer dem Außenseiter die Daumen drückt. In diesem Fall auch deshalb, weil ich bei Lazio ein Jahr länger gespielt habe als beim FC Bayern¡, sagte Klose bei „Münchner Merkur/tz“.

Er glaube, führte Klose weiter aus, „dass es ein spannenderes Duell wird als beim letzten Mal. Ich denke allerdings auch, dass Bayern wieder weiterkommen wird.“ Vor drei Jahren hatten die Münchner Lazio im Achtelfinale (4:1/2:1) dominiert.

Bayern und Lazio mit ähnlichen Spielstil: Klose erwartet spannende Partie

Einige Lazio-Spieler hätten damals, so Klose, „ihre erste Champions-League-Saison gespielt. Mittlerweile können sie besser mit dieser großen Bühne umgehen. Ich hoffe, dass das Stadio Olimpico voll sein wird. Diese fanatischen Fans können einen tragen, das weiß ich aus eigener Erfahrung.“

Die Trainer Thomas Tuchel und Maurizio Sarri haben laut Klose „eine ähnliche Spielphilosophie mit vielen kurzen Pässen und Ballbesitzfußball. Bayern ist zwar auf den einzelnen Positionen viel besser besetzt, aber Sarri macht es auch ganz gut. Man sieht eine klare Handschrift bei Lazio, er zieht sein Ding durch, und wenn es gut läuft, macht es auch Spaß, der Mannschaft zuzuschauen.“

Klose spielte von 2007 bis 2011 bei den Bayern. Bei Lazio stand er danach fünf Jahre unter Vertrag. Von 2018 bis 2021 war der 45-Jährige auch im Trainerstab des FC Bayern beschäftigt. Seit seinem Rauswurf in Österreich beim SCR Altach im März 2023 ist Klose ohne Trainerjob. (lg/sid)