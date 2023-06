„Kloppo in the House“: Das macht der Star-Trainer bei den DFB-Frauen

Jürgen Klopp (56) hat der Nationalmannschaft der Frauen vor der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) einen Besuch abgestattet.

Der Star-Trainer des FC Liverpool plauderte in Herzogenaurach unter anderem mit Kapitänin Alexandra Popp (32) und posierte für Fotos mit Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (55). „Kloppo in the House”, schrieb das DFB-Team bei Instagram und postete dazu einen Smiley mit Herzchen-Augen.

Popp und Co. haben in Herzogenaurach ihren ersten Teil der WM-Vorbereitung absolviert. Nach einer kurzen Pause beginnt am Samstag der zweite Teil rund um die Generalprobe gegen Sambia am 7. Juli (20.30 Uhr/ARD) in Fürth.

Am 11. Juli bricht der DFB-Tross von Frankfurt/Main aus auf nach Sydney.

Bei der Endrunde trifft der zweimalige Weltmeister Deutschland in der Gruppe H auf Marokko (24. Juli/Melbourne), Kolumbien (30. Juli/Sydney) und Südkorea (3. August/Brisbane). (sid/mg)