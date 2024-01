Klopp-Knaller: Trainer verlässt Liverpool überraschend

Jürgen Klopp verlässt den FC Liverpool zum Saisonende. Das gab der englische Spitzenklub am Freitag überraschend in einer Mitteilung bekannt. Die Trennung erfolge demnach auf den Wunsch des deutschen Trainers hin.

Er könne verstehen, „dass es für viele Leute in diesem Moment ein Schock ist, wenn man es zum ersten Mal hört“, sagte Klopp. Er habe „keine Energie mehr“ und könne den Job als Liverpool-Trainer nicht wieder und wieder und wieder und wieder machen.

A message to Liverpool supporters from Jürgen Klopp. pic.twitter.com/l7rtmxgOzt — Liverpool FC (@LFC) January 26, 2024

Es gebe kein akutes Problem, aber nun sei der Zeitpunkt für den Abschied gekommen.

Klopp will Liverpool einen geordneten Übergang ermöglichen

Vor zwei Jahren hatte Klopp seinen Vertrag bei Liverpool vorläufig bis 2026 verlängert. Dass er dem Verein seinen Abschiedswunsch nun bereits im Winter und nicht erst zum Saisonende mitteilte, erklärte der 56-Jährige mit seinem Bestreben, einen geordneten Übergang zu ermöglichen. Auch Klopps Co-Trainer werden den Klub im Sommer verlassen.

Klopp ist seit 2015 Trainer in Liverpool und führte den Verein 2020 zur ersten englischen Meisterschaft nach 30 Jahren. Außerdem gewann der frühere Dortmunder und Mainzer Erfolgscoach mit den Reds 2019 die Champions League. In der laufenden Spielzeit führt Liverpool die Premier-League-Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung auf Manchester City an. In den vergangenen Jahren war immer wieder über ein mögliches Engagement Klopps als Trainer der deutschen Nationalmannschaft spekuliert worden, die Julian Nagelsmann zunächst bis zur Heim-Europameisterschaft im Sommer coacht.