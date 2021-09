Für viele gilt Liverpool-Trainer Jürgen Klopp als Sympathieträger. Doch einige damalige Weggefährten kamen in der Vergangenheit mit dem Charakter des 54-Jähirgen nicht so gut klar. So wie Ex-Premier League-Schiedsrichter Mark Clattenburg. In seiner neuen erschienenen Autobiographie Whistle Blower knöpft sich der Referee nicht nur Klopp vor, auch ein anderer Welttrainer bekommt sein Fett weg.

„Brillanter Trainer. Mieser Verlierer“, so Clattenburgs Urteil über den Deutschen. In seinem Werk erklärt der Brite unter anderem seine Sicht auf die Begegnungen mit Klopp. Vor allem Sarkasmus, Unfreundlichkeit und Überheblichkeit werden von Clattenburg bemängelt. „Was für ein seltsamer Typ“, erklärt der 46-Jährige weiter.

Clattenburg über Mourinho: „Kann mich mit solchen Idioten nicht mehr rumschlagen“

Auch mit Startrainer José Mourinho hatte der Schiedsrichter im Laufe seiner Karriere Probleme. 2017 suchte der Portugiese die Kabine Clattenburgs auf. Der Grund: eine angebliche Fehlentscheidung.

„Er hat immer weiter geredet. Halt die Klappe Mann, ok? Ich habe meinen Schuh aufgehoben und ihn gegen die Wand neben ihm geschmettert. ‚Geh verdammt nochmal aus meiner Umkleide. Raus!‘“, erzählt Clattenburg.

„Ich hatte die Nase so voll von all den lächerlichen Psychotricks.“ In ihm selbst sei noch am gleichen Tag die Entscheidung gereift, die Premier League zu verlassen: „‚Weißt du was‘, habe ich mir gedacht: ‚Ich kann mich mit solchen Idioten nicht mehr rumschlagen.‘“ Kurz nach diesem Vorfall wechselte Clattenburg aus England zum Verband Saudi-Arabiens.