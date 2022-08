Bayern-Spiel unterbrochen! Aktivisten stürmen aufs Feld – ein Verletzter

Das Top-Spiel der Fußball-Bundesliga zwischen Bayern München und Borussia Mönchengladbach musste am Samstagabend kurzzeitig unterbrochen werden. In der 18. Minute stürmten drei Personen das Spielfeld der Allianz Arena, sie versuchten, sich an den Torpfosten festzubinden.

Bayern-Star Joshua Kimmich hatte sich den Ball gerade zu einer Ecke bereit gelegt, als zwei Männer und eine Frau auf das Feld stürmten und versuchten, sich am Pfosten von Gladbach-Torhüter Yann Sommer zu binden. Schiedsrichter Daniel Schlager unterbrach die Partie. Die Fans buhten und pfiffen.

„Stoppt den fossilen Wahnsinn“, stand auf den T-Shirts, die die Aktivisten trugen. Lange dauerte die Aktion nicht, knapp zwei Minuten nach dem Platzsturm, wurden die Aktivisten bereits begleitet von mehreren Ordnern vom Platz geführt.

Aktivist verletzt sich offenbar bei versuchtem Platzsturm

Nach Sky-Informationen soll ein weiterer Aktivist versucht haben, hinter den Trainerbänken aufs Feld zu stürmen. Er habe sich bei der Aktion allerdings verletzt und habe behandelt werden müssen, bevor er aus dem Stadion geleitet wurde.