Klarer Sieg gegen Bielefeld: BVB mit Theater-Jubel nach Corona-Strafe der DFL

Ein wenig Anlaufzeit brauchten sie, dann aber setzte Borussia Dortmund seinen jüngsten Erfolgslauf fort. Durch das hochverdiente 3:0 (0:0) gegen Arminia Bielefeld verkürzte der BVB seinen Rückstand auf die Champions-League-Ränge auf drei Zähler – und nutzte damit die Chance, die sich durch den Ausrutscher von Eintracht Frankfurt (verlor am Freitag in Bremen 1:2) ergeben hatte. Und einen besonderen Jubel hatten die BVB-Stars auch parat.

Zuletzt lief noch einiges aus dem Ruder. Nach dem 4:0 auf Schalke vor Wochenfrist feierten die Dortmunder Profis ohne entsprechenden Mund-Nasen-Schutz im Teambus. Das gefiel der DFL gar nicht. Der Liga-Verband brummte dem Klub eine Strafe in Höhe von 75.000 Euro auf. Das Feiern lassen sich die Westfalen aber noch lange nicht verbieten: Nach dem Treffer zum 2:0 gegen die Arminia posierten Schütze Jadon Sancho und seine Kollegen stilecht in Film-Pose vor der Linse eines Fotografen.

Der BVB setzt seine Erfolgsserie fort

Neues Theater also beim BVB, der sich anschickt, nach problematischen Monaten rechtzeitig in Richtung Saison-Endspurt in Fahrt zu kommen. Schon in der Vorwoche setzten die Borussen zwei Ausrufezeichen, siegten erst im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Sevilla (3:2), dann auf Schalke. Auch Bielefeld konnte den wiedererstarkten BVB nicht stoppen.

Und doch durfte der Aufsteiger, der kürzlich schon beim 3:3 in München überraschte, eine Weile von einem Teilerfolg träumen. Dortmund vergab vor der Pause beste Chancen, zielte nach dem Wiederanpfiff aber besser. Mahmoud Dahoud (48.) brach den Bann, Jadon Sancho (per Strafstoß/58.) und Reinier (81.) legten nach.

Auf Dortmund warten nun zwei Hammer-Spiele

In Dortmund frohlocken sie nun. Am Dienstag geht es im Pokal-Viertelfinale nach Gladbach, vier Tage später reist der BVB in der Liga zu den Bayern. Die Borussen sind gerüstet. „Die letzten drei Spiele waren sehr gut“, urteilte Mats Hummels.