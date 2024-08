Klare Ansage von Bayern-Star Kane: „Wir müssen Titel gewinnen!“

Bayern Münchens Starstürmer Harry Kane geht nach der enttäuschenden Vorsaison mit viel Hunger und großen Erwartungen in die neue Spielzeit. „Ich will weiter Tore schießen und dem Team helfen. Aber klar ist: Das Hauptziel ist es, Titel zu gewinnen! Wir müssen Bayern wieder dahin bekommen, Titel zu gewinnen“, sagte Kane der „Sport Bild“.

Vor dem Pflichtspielauftakt am Freitag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) in der ersten Runde des DFB-Pokals beim SSV Ulm setzt Kane viel Hoffnung in den neuen Trainer Vincent Kompany: „Ich bin sehr gespannt, wie es mit dem neuen Trainer wird, die Art, wie wir spielen. Wir werden viel den Ball haben, viele Chancen bekommen. Das ist für mich die perfekte Art zu spielen.“

Bayern-Star Harry Kane: „Wird mehr Arbeit werden“

Im Vergleich zu Kompanys Vorgänger Thomas Tuchel arbeitet der neue Coach mit einem aggressiveren Pressing-Ansatz – Kane ist trotz höherer Intensität begeistert: „Ja, es wird auf jeden Fall mehr Arbeit werden, das habe ich schon in den ersten zehn Minuten gegen Tottenham (3:2-Sieg im Test am vergangenen Samstag/d. Red.) gemerkt – das waren sehr harte zehn Minuten. Aber ich liebe diese Intensität. Ich liebe es, so schnell es geht, den Ball zurückzugewinnen.“

Die vorige Saison, Kanes erste im Bayern-Trikot, hatten die Münchner ohne Titel beendet. In der Bundesliga landeten sie gar nur auf Rang drei, obwohl Kane mit stolzen 36 Treffern Torschützenkönig geworden war. Obendrein verlor der 31-Jährige mit der englischen Nationalmannschaft das EM-Finale gegen Spanien in Berlin. (sid/bv)