Plötzlich fragt Kimmich den ZDF-Reporter: „Was wäre denn Ihr Ratschlag?“

Joshua Kimmich hat mit großer Lockerheit und Humor auf Fragen zu seiner Zukunft beim FC Bayern reagiert. „Was wäre denn Ihr Ratschlag?“ fragte der 30-Jährige im Interview ZDF-Reporter Boris Büchler, als dieser ihn nach dem 0:0 im Topspiel bei Titelverteidiger Bayer Leverkusen wegen einer möglichen Vertragsverlängerung löcherte. Als Büchler ihm zum Verbleib in München riet, lachte Kimmich: „Ich nehme den Ratschlag mit nach Hause.“

Der Vertrag von Kimmich läuft beim Rekordmeister im Sommer aus, die Münchner würden gerne verlängern – und sind in den Verhandlungen mit ihrem Anführer wohl auf einem guten Weg. Sportvorstand Max Eberl hatte bereits vor der Partie eine nahende Einigung angedeutet.

Die Münchner müssten die Verlängerung „noch über die Ziellinie bringen“, sagte Eberl bei Sky. Einen Tag nach der wegweisenden Vertragsverlängerung mit Offensivjuwel Jamal Musiala bis 2030 hoffe er, „dass wir den nächsten Sack zuziehen können.“

Eberl will Kimmich-Verlängerung „über die Ziellinie bringen“

Kimmich selbst mache seine Entscheidung „nicht von einem Spieler abhängig. Aber ich habe vor ein paar Wochen ja mal gesagt, dass es auch wichtig ist zu sehen, was im Verein passiert“, sagte er: „Dazu gehört natürlich auch die ein oder andere Personalie. Das Bild wird klarer.“ Die Bayern hatten zuletzt neben Musiala auch mit Kapitän Manuel Neuer und Linksverteidiger Alphonso Davies verlängert.

Am Rande des Topspiels klärte Eberl nun auf, dass in den Vertragsverhandlungen mit Jungstar Musiala nach eigener Darstellung schon seit geraumer Zeit Klarheit herrschte. „Tatsache war, dass wir mit Jamal schon direkt nach Weihnachten fast durch waren und dass wir im Januar schon die Zusage hatten. Und dann ging es ja noch darum, die ganzen Verträge zu formulieren, die Verträge zu schreiben“.

Deal mit Musiala schon länger beschlossene Sache

Die Münchner hatten am Freitag die Vertragsverlängerung mit ihrem Offensiv-Juwel bis 2030 bekanntgegeben. Der 21-jährige Musiala darf sich zudem über einen Gehaltssprung freuen, mit dem er in den Kreis der Topverdiener aufsteigt. „Ich wusste schon von Anfang, dass ich hier bleiben will. Die Gespräche waren alle positiv. Ich bin jetzt glücklich. Wir alle haben Ziele und wollen Sachen gewinnen“, sagte Musiala nach dem 0:0 in Leverkusen.

„Der Stein ist so ein bisschen ins Rollen gekommen beim FC Bayern. Der ein oder andere hat jetzt verlängert“, meinte Neuer und freute sich über die Entscheidung von Musiala. Das sei sehr wichtig, auch was die Dauer des Vertrages betrifft.

Sportdirektor Freund zur Kimmich-Verlängerung: „Es wird zeitnah passieren“

Offen ist nun aber noch die Personalie Kimmich. „Wir wissen genau, was wir wollen, Josh weiß, was wir wollen. Er möchte bei Bayern München bleiben, er möchte die Champions League gewinnen. Wenn er nicht bleiben wollen würde, würden wir nicht reden.“, sagte Eberl.

Auch Sportdirektor Christoph Freund gab sich positiv: „Wir sind in einem guten Austausch mit Jo. Für ihn ist es eine ganz wichtige Entscheidung jetzt. Aber es wird sicher nicht mehr ewig dauern und zeitnah eine Entscheidung geben, da bin ich positiv. Ich will mich auf kein Datum festlegen, aber es wird zeitnah passieren.“

Mit Thomas Müller habe es laut Eberl noch nicht das Gespräch über eine Vertragsverlängerung gegeben. Gleiches gilt für Leroy Sané und Eric Dier.

Wirtz-Verpflichtung hat aktuell keine Priorität bei den Bayern

Mit einer möglichen Verpflichtung von Leverkusens Jungstar Florian Wirtz beschäftigt sich Eberl aktuell nicht: „Wir haben eine Saison, wo wir noch deutscher Meister werden können, in der Champions League noch was erreichen können. Und ich finde, dann ist es einfach das Thema, dass wir unseren Kader besprechen können, unsere Verlängerungen besprechen. Und was dann im Sommer passiert, das werden dann die Themen ab wahrscheinlich Mai werden.“

Bei Sky90 betonte Eberl: „Jeder Verein auf der Welt wäre froh und würde träumen, Florian Wirtz in seinen Reihen zu haben. Aber es ist jetzt in der Saison eine Phase, wo es darum geht: Wir wollen unsere Ziele erreichen, Bayer 04 will seine Ziele erreichen.“ (dpa/sid/mb)