Champions-League-Quali mit Liverpool? Klopp sieht „eigentlich keine Chance“

Verpasst der FC Liverpool erstmals seit der Saison 2015/2016 die Teilnahme an der Champions League? Der Klub von Jürgen Klopp liegt gerade nur auf Platz sechs der Premiere League und bangt angesichts dessen um den Einzug in die Königsklasse.

Die Titelchancen sind allesamt verspielt, die Champions League scheint außer Reichweite – doch Jürgen Klopp hat die Hoffnung auf ein versöhnliches Saisonende noch nicht aufgegeben. „Jetzt müssen wir gucken, was wir noch rausquetschen können“, sagte Klopp nach dem 2:1 (1:1) bei West Ham United, dem dritten Sieg in Serie.

Doch Klopp weiß: „Wir sind in keiner tollen Position für die Champions League und haben eigentlich keine Chance, da reinzukommen.“ Dennoch wollten die Reds „der Saison ein Gesicht geben, mit dem wir alle ein bisschen besser leben können“. Dies sei „unsere Pflicht“, sagte der 55-Jährige bei Sky.

MOPO

Dass es am Ende noch für europäischen Fußball reichen werde, könne er „nicht versprechen“, meinte Klopp. Dafür habe Liverpool „zu viele Chancen sausen lassen, das ist doof“.

Liverpool: Rückstand auf CL-Plätze fast nicht aufzuholen

Der 19-malige Meister hat allerdings nur einen Punkt Rückstand auf Aston Villa auf Platz fünf, der zur Teilnahme an der Europa League berechtigt. Und der Konkurrent hat ein Spiel mehr absolviert als Liverpool (32).

Um die Qualifikation für die Königsklasse zu schaffen, müsste Klopps Team mindestens Vierter werden. Der Dritte Newcastle und der Vierte Manchester United haben am Donnerstagabend die Chance, den Abstand auf neun Punkte zu erhöhen – was in sechs Spielen nur schwer aufzuholen ist. (sid/ds)