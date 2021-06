Kein Sieg gegen Hertha: Leverkusen verpasst den Sprung auf Platz zwei

Die Einen wollten rauf auf Platz zwei der Liga, die Anderen den Abstand zu den Kellerplätzen vergrößern. Doch am Ende konnten weder Bayer Leverkusen noch Hertha BSC so richtig jubeln oder schimpfen. Das 0:0 in der BayArena ließ beide Vereine ein wenig ratlos zurück.

Eine Punkteteilung, die am ehesten noch die Berliner positiv stimmen konnte. Nach dem 2:5 gegen Dortmund war der Zähler bei Spitzenteam Bayer zumindest ein kleiner Lichtblick. Allerdings hinkt die Hertha als Tabellen-13. weiter ihren eigenen Ansprüchen erheblich hinterher.

Leverkusen hätte spät aber entscheidend treffen können



Spät hätte Leverkusen noch zuschlagen können, als Lars Benders Versuch in der Nachspielzeit knapp vorbei rauschte. Doch nach fünf Siegen in Folge blieb den weiterhin ungeschlagenen Rheinländern diesmal nur der eine Zähler.