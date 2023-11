„Kein Gefühl für Fußball“! Klopp wütet vor Topspiel gegen Manchester City

Der FC Liverpool kann sich nach seinem 3:0 gegen den FC Brentford eigentlich über drei Punkte freuen. Doch Trainer Jürgen Klopp ist vor dem Gipfeltreffen mit Manchester City alles andere als gut drauf. Ihn ärgert vor allem die Ansetzung des Topspiels auf der Insel.

Klopp und Liverpool feiern gegen Brentford dank der Tore von Mohamed Salah (39., 62.) und Diogo Jota (74.) einen ungefährdeten Sieg und rücken in der Tabelle bis auf einen Punkt an Tabellenführer Manchester City heran. Der deutsche Trainer zeigte sich nach der Partie jedoch verärgert über die anstehende Ansetzung der beiden Kontrahenten. Die Verantwortlichen der Premier League hätten „kein Gefühl für Fußball“, so Klopp.

Liverpool gegen Manchester City nach Länderspielen

Hintergrund ist, dass das Duell der beiden Spitzenmannschaften für den 25. November (ein Samstag) um 13.30 Uhr mittags angesetzt ist. Viele Spieler sind da gerade erst aus der Länderspielpause zurück. „Wie kann man ein solches Spiel am Samstagmittag ansetzen“, fragte Klopp unverständlich. „Viele Jungs kommen im selben Flieger zurück, alle Südamerikaner“, so der 56-Jährige. „Ein Flugzeug, ein Training – und dann das Spiel. Da ist wirklich verrückt.“

Aus seiner Sicht, sei es „einfach nicht möglich“ unter derartigen Bedingungen ein so wichtiges Spiel zu bestreiten. Nach einem schnellen Überschlagen der Zahlen, kam Klopp auf rund 30 Spieler, die direkt von dieser Terminhatz betroffen wären. Sowohl der FC Liverpool als auch Manchester City stellen etliche Spieler für verschiedene Nationalmannschaften ab.

Manchester City mit 4:4 gegen Chelsea – Haaland mit Doppelpack

Doch alles Jammern wird wohl nichts bringen. Das Spiel wird wie geplant stattfinden. Manchester City zeigte gegen den FC Chelsea, dass zumindest die Offensive schon für das Aufeinandertreffen der Giganten bereit ist. Gegen die Blues spielte die Mannschaft von Star-Trainer Pep Guardiola 4:4 (2:2).

Wunder-Stürmer Erling Haaland gelang ein Doppelpack (25., 47.). Es ist bereits sein dritter in der laufenden Premier-League-Saison. Die weiteren Tore für den Scheich-Klub erzielten Manuel Akanji (45. + 1.) und Rodrigo (86.). Auf Seiten des FC Chelsea trafen Thiago Silva (29.), Raheem Sterling (37.), Nicolas Jackson (67.) und Cole Palmer (90. + 5′). Dank des Unentschiedens bleibt die Meisterschaft in der stärksten Liga der Welt weiterhin spannend.

Dahoud fliegt nach Roter Karte – Leno verliert gegen Aston Villa

Für Pascal Groß und Mo Dahoud lief das Duell mit Sheffield United nicht wie geplant. Trotz einer frühen Führung durch Adingra (6.) kam Brighton & Hove Albion nicht über ein 1:1 hinaus. Dahoud sah zudem in der 69. Minute die Rote Karte wegen groben Foulspiels. Der Ex-Nationalspieler wird damit in den nächsten Liga-Partien gesperrt fehlen.

Durchwachsen war das Wochenende auch für Bernd Leno und Thilo Kehrer. Während Leno sich mit Fulham 1:3 bei Aston Villa geschlagen geben musste, sah Kehrer einen 3:2-Sieg von West Ham United gegen Nottingham Forrest. Doch so richtig freuen konnte auch er sich nicht. Wieder einmal saß der Innenverteidiger die kompletten 90 Minuten nur auf der Bank.