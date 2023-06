Kehrtwende! Deshalb will Barça Bayern-Star Kimmich nun doch nicht mehr

Viel war spekuliert worden in den vergangenen Wochen über einen möglichen Wechsel von Joshua Kimmich zum FC Barcelona. Ein DFB-Duo im Mittelfeld der Katalanen, gemeinsam mit Ilkay Gündogan? Der spanische Meister hat sich nun eindeutig zu einen Transfer des Nationalspielers geäußert.

„Aus wirtschaftlichen Gründen“ habe man einen Wechsel des Profis vom FC Bayern München „nicht in Betracht gezogen“, sagte Barça-Präsident Joan Laporta in einem Interview des katalanischen TV-Senders TV3 – und schloss einen Wechsel Kimmichs damit aus. Das Gleiche gelte für Martín Zubimendi vom Liga-Rivalen Real Sociedad. Auf der Suche nach einem Nachfolger für Sergio Busquets sollen die Katalanen auch am 24-Jährigen interessiert gewesen sein.

Zuletzt hatte es zwischen den Bayern und Barça Irritationen wegen Kimmich gegeben. Barça-Trainer Xavi hatte den 28-Jährigen öffentlich als „Spitzenspieler“ gelobt und gesagt, dass es Verhandlungen mit den Münchnern geben müsse, sollte sich eine Tür öffnen. Daraufhin äußerte Bayern-Präsident Herbert Hainer Unverständnis über die öffentlichen Abwerbeversuche.

Kimmich wird somit nicht Mitspieler von Nationalmannschaftskollege Ilkay Gündogan. Dieser wechselte nach seinem Triple-Erfolg mit Manchester City ablösefrei zu den Katalanen. (dpa/mg)