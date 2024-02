Kauft Robbie Williams seinen Lieblingsverein? Klub reagiert auf X

Seit klein auf ist Take-That-Sänger Robbie Williams ein großer Verein des Fußballvereins Port Vale. Und bald auch Eigentümer?

Will der britische Popstar Robbie Williams (49) seinen Lieblingsklub Port Vale kaufen? Der englische Drittligist dementierte am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der Zeitung „The Sun“ deutlich. „Robbie Williams hat kein Angebot gemacht, Port Vale Football Club zu kaufen und es gab in Bezug darauf auch keine Gespräche“, teilte der Verein am Mittwoch auf der Online-Plattform X (früher Twitter) mit.

Der Sänger hatte am Samstag das Spiel gegen Portsmouth (0:1) besucht und war zum “Club President” ernannt worden. Das Amt ist eher repräsentativ. Eigentümer des Vereins aus Williams’ Heimatstadt Stoke-on-Trent ist die Familie Shanahan. Aufsichtsratschefin Carol Shanahan und Williams würden derzeit einige gemeinsame Projekte ausloten, um den Klub zu fördern, hieß es weiter.

Das könnte Sie auch interessieren: Abgang im Sommer? Italiens Meister heiß auf Bundesliga-Star

Die „Sun“ hatte am Mittwoch berichtet, das frühere Take-That-Mitglied wolle gemeinsam mit einem Konsortium die Kontrolle bei Port Vale übernehmen. Demnach soll auch eine TV-Doku geplant sein nach dem Vorbild von Wrexham AFC. Der walisische Verein, der im englischen Ligensystem antritt, war von den Hollywood-Stars Ryan Reynolds und Rob McElhenney übernommen worden und steht seit wenigen Jahren im Zentrum der medialen Aufmerksamkeit. Im vergangenen Sommer gelang der Aufstieg in die vierte Liga. (jh/dpa)