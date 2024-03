Karriereende statt neuer Vertrag? BVB-Star vor Zukunftsentscheidung

Mats Hummels liebäugelt nach Informationen der „Bild“ mit dem Ende seiner Karriere zum Saison-Ende. „Die Zeichen bei Hummels stehen inzwischen auf Sommer-Abschied! Ein Karriere-Ende scheint derzeit die wahrscheinlichste aller Option“, schreibt die Zeitung über den Profi von Borussia Dortmund. Allerdings wolle sich Hummels bei seiner Zukunftsentscheidung nicht treiben lassen.

Der 35 Jahre alte Abwehrspieler hatte am Sonntag erstmals seit Mitte Dezember für den BVB in der Bundesliga wieder von Anfang an gespielt. Beim Dortmunder 3:1 gegen Eintracht Frankfurt erzielte der Rio-Weltmeister den Treffer zum 2:1. Der Weltmeister von 2014 stand allerdings beim Einzug ins Champions-League-Viertelfinale durch das 2:0 über die PSV Eindhoven zum achten Mal im achten Königsklassen-Spiel in der Startelf.

Nagelsmann verzichtet beim DFB auf Hummels

Für die anstehenden Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft in Frankreich und gegen die Niederlande wurde Hummels von Bundestrainer Julian Nagelsmann jedoch nicht nominiert. Hummels Vertrag beim BVB läuft im Sommer aus.

Über seine Zukunft wird genau wie über die von Marco Reus (34) seit geraumer Zeit spekuliert. „Irgendwann wird es so weit sein, dass wir zwei, die viel für Borussia Dortmund geleistet haben, verlieren“, hatte Vereinschef Hans-Joachim Watzke unlängst gesagt. (lg/dpa)