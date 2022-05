Kein Tor, drei Vorlagen: Aber Ribéry (39) verlängert in Italien

Abschied aufgeschoben: Der langjährige Bayern-Star Franck Ribéry wird auch in der kommenden Saison für US Salernitana in der italienischen Serie A auflaufen.

„Er kann mit der automatischen Vertragsverlängerung planen. Er will auch in der nächsten Saison spielen“, sagte Salernitanas Sportdirektor Walter Sabatini der Tageszeitung „La Repubblica“.

Der Franzose Ribéry (39) steht seit Anfang vergangener Saison bei den Süditalienern unter Vertrag. Seine Bilanz ist jedoch eher enttäuschend: Er erzielte in 23 Einsätzen kein Tor und gab drei Torvorlagen.

Franck Ribery: Ein weiteres Jahr bei US Salernitana

Einen gewissen Wert für das Team hat der Champions-League-Sieger von 2013 sicher dennoch. Seine Erfahrung und Klasse dürfte im Abstiegskampf der italienischen Serie A von Bedeutung sein. In der abgelaufenen Spielzeit hielt der Klub dank eines Zählers Vorsprung auf Cagliari die Klasse.

Ribéry hatte den FC Bayern nach zwölf Jahren und zahlreichen Titeln 2019 in Richtung Florenz verlassen. Für „La Viola“ sammelte er in zwei Jahren und 51 Spielen 15 direkte Torbeteiligungen, bevor es ihn im vergangenen Sommer gen Süden nach Salerno zog. (pfe/sid)