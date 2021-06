Karl Lauterbach und Kevin Kühnert: SPD-Politiker waren plötzlich Geisterspiel-Gäste

Mönchengladbach –

In der Diskussion um Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga hatten sich beide als lautstarke Kritiker positioniert, am Samstag standen Juso-Chef Kevin Kühnert und Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach (beide SPD) schweigend Seite an Seite auf der Tribüne im Borussia-Park – wenn auch nur als Pappkameraden.

Die Bilder der Sozialdemokraten waren auf zwei der insgesamt rund 13.000 Pappaufsteller zu sehen, die für ein wenig Atmosphäre im ansonsten weitgehend leeren Stadion sorgen sollten.

Lauterbach wollte Bundesliga-Fortsetzung verhindern

„Schau mal, @Karl_Lauterbach, wir sind bei der @borussia im Gästeblock. Ich hab wenigstens demonstrativ die Arme verschränkt…“, twitterte der stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD. Der Gesundheitsexperte Lauterbach schrieb in den sozialen Netzwerken: „Ich bin mit @KuehniKev im @borussia Mönchengladbach Fanblock als Pappkamerad aufgebaut. Dabei habe ich bis zum Schluss versucht, die Spiele zu verhindern. Oh well…“

Für das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen konnten sich Fans einen Platz mit einem Foto von sich auf den Pappfiguren sichern. Die Borussia hatte das Bild, auf dem unter anderem Kühnert und Lauterbach als Pappkameraden zu sehen waren, vor der Partie zuerst verbreitet.

(mp/ dpa)