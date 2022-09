Karate-Kick-Tor gegen BVB: Pep vergleicht Haaland mit Fußball-Ikone

Pep Guardiolas innere Fußball-Enzyklopädie sprang beim Karate-Kick-Tor von Erling Haaland sofort an. „Das war unglaublich. Sie wissen wahrscheinlich, welch großen Einfluss Johan Cruyff auf mich hatte“, sagte der Teammanager von Manchester City nach dem 2:1 gegen Borussia Dortmund in der Champions League.„Dieses Tor hat mich an ein ganz ähnliches von Johan vor vielen Jahren erinnert. Gegen Atletico Madrid.“

Und, tatsächlich: Am 22. Dezember 1973 hatte das niederländische Fußballgenie ebenfalls sensationell getroffen. Am 15. Liga-Spieltag stieg Cruyff nach einer Flanke von rechts hoch – und traf im Flug für den FC Barcelona mit der hohen Hacke aus spitzem Winkel zum 1:0. Das Spiel endete 2:1. Man sagt, es sei das schönste Tor in Cruyffs Karriere gewesen.

Haaland erzielte in den ersten neun Pflichtspielen 13 Tore für die Citizens

Haaland, der in den ersten neun Pflichtspielen für ManCity 13 Tore erzielt hat, sah das alles weniger historisch. „Ich habe lange Beine und kann gut springen“, sagte er zur Erklärung. „So etwas trainiere ich. Tore zu machen, ist eben mein Job.“

Zum erfolgreichen Wiedersehen mit seinem alten Team sagte der Norweger bei DAZN: „Es war wirklich speziell. Das wusste ich natürlich schon vor dem Spiel, aber es war mehr als ich erwartet hätte. Es war komisch, gegen sie alle zu spielen, aber es war schön und ein emotionales Spiel. Es ist noch nicht lange her, als ich dort gespielt habe und ich habe alle im Verein sehr gemocht. Es ist ein toller Verein und ich hatte eine tolle Zeit dort.“

Haaland mit Dortmund-Lob nach Heimsieg

Die Gegner konnten nur den Kopf schütteln. „Erling Haaland ist eben Erling Haaland“, sagte Mats Hummels. Sportdirektor Sebastian Kehl wies niemandem die Schuld zu: Die Szene sei angesichts der nicht optimalen Flanke eigentlich gar keine Chance gewesen. Dann aber stieg Haaland hoch – wie Johan Cruyff 1973.

Zum Spiel ergänzte Haaland: „Dortmund war sehr gut, es war eines der besten Spiele, dass ich in den letzten Jahren von ihnen gesehen habe. Es war hart, am Ende zählen drei Punkte und es ist gut für mich, am Ende die Punkte und das Tor zu haben.“ (sid/pw)