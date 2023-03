Kantersieg! Nur eine Verletzung trübt Sasels Freude vorm Spitzenspiel

Der TSV Sasel ist nicht der FC Bayern der Oberliga. Erstens steht Sasel im Gegensatz zu den Münchnern an der Tabellenspitze. Zweitens gelang die Lösung der Trainerfrage am Parkweg weitaus leiser als bei den Bajuwaren. Drittens geht der TSV nach dem 5:0 gegen Buchholz 08 mit ordentlich Rückenwind ins Spitzenspiel am kommenden Sonntag.

Marco Stier, der im Sommer nach neun Jahren auf Danny Zankl folgen wird, war beim Kantersieg gegen die Nordheidjer an seinem 39. Geburtstag als Zuschauer da. „Seine sportliche Motivation und Überzeugungskraft waren die entscheidenden Kriterien, um ihm die Cheftrainerposition anzuvertrauen“, erklärte Sasels Manager Rainer Hagge. „Ich habe richtig Bock auf die Rolle“, verriet Stier, der zuletzt Barmbek-Uhlenhorst gecoacht hatte.

Oberliga Hamburg: Der TSV Sasel schießt Buchholz 08 mit 5:0 ab

Vor dem Topspiel am kommenden Samstag bei Meister Dassendorf übte sich der TSV im Riegel knacken. Buchholz versuchte, dichtzumachen wie der Elbtunnel – doch nach einer Viertelstunde unterlief Cedric Rathje ein Handspiel im Strafraum. Nico Zankl (17.) verwandelte den Elfmeter zum 1:0. Tim Jeske (45.+2, 78.), Enrik Nrecaj (55.) und Deran Toksöz (66.) steuerten in der einseitigen Partie die weiteren Treffer bei.

„Jeder Abschluss hat gefühlt eine Minute gedauert, das 2:0 direkt vor der Pause war wichtig“, befand Zankl. Kurz vor Schluss gab‘s doch noch einen Wermutstropfen für Sasel. Abdullah Beckmann, der nach langer Verletzung gerade erst sein Comeback gefeiert hatte, humpelte nach einem Zweikampf vom Platz. „Er sprüht vor Elan und Energie und lebt unseren Team-Spirit vor“, bedauerte Zankl das neuerliche Aus.