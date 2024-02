Kane lässt Tuchel jubeln – aber bei einer Frage schweigt der Bayern-Trainer

Die erhoffte Kehrtwende ließ lange auf sich warten: Nach drei Niederlagen am Stück in der Ferne schaffte Bayern München zu Hause gegen RB Leipzig in der Nachspielzeit einen glücklichen 2:1-Sieg. Torjäger Harry Kane bescherte dem scheidenden Trainer Thomas Tuchel endlich wieder ein Erfolgserlebnis.

Harry Kane (56.) brachte den Rekordmeister in Führung, Benjamin Sesko (70.) glich für die Sachsen aus, die sehr nahe am Punktgewinn waren. In der ersten Minute der Nachspielzeit bewies Kane jedoch seine Goalgetter-Qualitäten, als er eine Vorlage von Eric Maxim Choupo-Moting zu seinem 27. Saisontreffer verwertete.

Leipzig-Torwart Blaswich rettet gegen Kane und Sané

Vor der Pause hatten die Münchner mehr vom Spiel, doch RB-Keeper Janis Blaswich rettete zweimal stark gegen Kane (5.) und Leroy Sané (34.). Als Torjäger Kane für die Bayern dann doch zum 1:0 traf, zeigten sich die Gäste unbeeindruckt. Sesko (61.) zwang Bayern-Torwart Manuel Neuer bereits zu einer Parade, knapp zehn Minuten später war der 2014er-Weltmeister gegen den Schuss des Slowenen machtlos.

England-Trainer Southgate schaut seinem Super-Stürmer zu

Erst der späte Kane, der auch Englands Nationaltrainer Gareth Southgate auf der Tribüne beeindruckt haben dürfte, sorgte dafür, dass es für die Bayern wenigstens beim Acht-Punkte-Rückstand auf Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen bleibt. „Klar hört sich das nach Bayern-Dusel an, aber wir haben einfach das bessere Spiel gemacht und deshalb verdient gewonnen“, bilanzierte Neuer.

„Es hat uns gut getan nach den Ergebnissen, aus denen wir kommen“, bewertete Tuchel den Sieg: „Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, die zweite war ein bisschen komplizierter. Nach dem 1:1 haben wir eine gute Reaktion gezeigt. Insgesamt waren wir sehr konzentriert und griffig. Auch Leverkusen hat genug Spiele kurz vor Schluss gewonnen.“ Zu seinem am Mittwoch verkündeten Aus zum Saisonende wollte sich Tuchel nicht äußern.