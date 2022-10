Kamera fällt aus der Rolle! Kuriose Unterbrechung in der Bundesliga

Das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt musste in der Schlussphase beim Stand von 3:1 für Frankfurt für einige Minuten unterbrochen werden. Grund war weder ein Flitzer noch ein Flutlichausfall, sondern eine Fernsehkamera, die fast buchstäblich aus der Rolle gefallen war.

Eine Spidercam, die an gespannten Seilen entlang durch die Luft schwebt, versorgt die DFL mit Bildern aus der Vogelperspektive. Eine selten genutzte Einstellung, meist setzt die Regie auf die Kamera, die am Boden Höhe Mittellinie platziert ist.

Bundesliga: Mönchengladbach und Frankfurt werden von einer Kamera gestoppt

In Mönchengladbach löste sich die Spidercam in der zweiten Halbzeit aus dem Seilsystem, was nicht nur sie, sondern auch alle Beteiligten für Minuten in der Luft hängen ließ. Wie sollte es weitergehen?

Während die Fans sich die Wartezeit mit „Scheiß DFB“-Rufen vertrieben, bangten die Frankfurter, ob ihre Führung durch Lindström (6., 45.) und Dina Ebimbe (29.) bei einem Gegentor von Thuram (72.) Bestand haben würde. Erst als die Kamera nach gut acht Minuten entfernt war, konnte das Spiel wieder aufgenommen werden.