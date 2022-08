Kalajdzic-Ersatz? Stuttgart holt früheren Zweitliga-Torjäger

VfB Stuttgart hat Torjäger Luca Pfeiffer vom dänischen Erstligisten FC Midtjylland verpflichtet. Wie die Schwaben am Dienstag bekannt gaben, unterschrieb der 25 Jahre alte Stürmer einen Vertrag bis 2026.

Pfeiffer war in der vergangenen Saison von Midtjylland an den Zweitligisten Darmstadt 98 ausgeliehen. Für die Lilien verbuchte er in 33 Pflichtspielen 18 Treffer und sechs Vorlagen.

Luca #Pfeiffer: „Ich freue mich riesig, wieder in der Heimat zu sein. Der VfB Stuttgart hat in der Region eine große Bedeutung. Schon als Kind hat mich der VfB mit seinem Stadion und seinen Fans fasziniert." (1/4)#VfB pic.twitter.com/kMIG5PPBXc — VfB Stuttgart (@VfB) August 2, 2022

Pfeiffer konnte bereits in der 2. Bundesliga überzeugen

„Luca war in der vergangenen Saison einer der erfolgreichsten Torschützen der 2. Bundesliga“, sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat: „Mit seiner Torgefahr, seiner Athletik aber auch mit der Erfahrung, die er bei seinen bisherigen Karrierestationen im In- und Ausland gesammelt hat, passt er hervorragend in unseren Kader.“

Bei den Stuttgartern könnte Pfeiffer Sasa Kalajdzic ersetzen. Der 25-Jährige ist eigentlich der gesetzte Stürmer beim Bundesligisten. Durch seine guten Leistungen in den vergangenen Jahren, wird der Österreicher jedoch immer wieder mit unterschiedlichen Klubs im In-, und Ausland in Verbindung gebracht.

Pfeiffer könnte beim VfB Stuttgart Sasa Kalajdzic ersetzen

In der Bundesliga könnte Kalajdzic die Stürmerposition beim BVB oder bei den Bayern einnehmen. Die Dortmunder haben, nach der Krebserkrankung von Sebastien Haller bisher keinen eindeutig gesetzen Stürmer.

Das könnte Sie auch interessieren: Lewandowski spricht sich mit Bayern aus: „Mit sauberem Herzen gehen”

Auch die Bayern haben auf der Position, nach dem Abgang von Robert Lewandowski keinen exakten Ersatz. Zwar verpflichtete der Rekordmeister zuletzt das Talent Mathys Tel, jedoch handelt es sich bei dem Transfer wohl eher um eine Investition in die Zukunft. (sid/pw)