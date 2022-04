Kabinenkrach wegen Süle? TV-Experte sorgt vor Bundesliga-Gipfel für Zündstoff

Am Samstagabend kommt es zum großen Showdown zwischen Bayern München und Borussia Dortmund (18.30 Uhr/Sky). Erster gegen Zweiter. Doch der Rückstand von neun Punkten sorgt am viertletzten Spieltag vermeintlich dafür, dass das Duell der beiden besten deutschen Mannschaften in dieser Rückrunde ein beinahe normaler Vergleich ist. Beinahe, weil die Bayern dann doch Großes erreichen können. Mit einem Sieg gegen den Dauerrivalen gibt es die zehnte Meisterschaft in Folge. Die Vergangenheit spricht für Bayern München, die Gegenwart nicht. Das sagt zumindest TV-Experte Dietmar Hamann.

Während es in den vergangenen Ligaspielen in München für Dortmund stets übel wurde (4:2, 4:0, 5:0, 6:0 für die Bayern), rechnet der Ex-Bayern-Profi an diesem Samstag nicht damit. Der Grund: Laut Hamann ist die Kabine der Rekordmeisters tief gespalten. Hauptfaktor soll ausgerechnet der Noch-Münchener und Bald-Dortmunder Niklas Süle sein. Das sagte Hamann der „Bild“.

Ließ Süle-Wechsel nach Dortmund Vertrauen in Bayern-Führung schrumpfen?

„Ich habe das Gefühl, dass Bayern im Moment keine Mannschaft ist, aus verschiedensten Gründen. Deshalb wage ich zu bezweifeln, dass es für den BVB richtig böse wird“, so der Sky-Experte. Doch das sei noch nicht alles. Hamann konkretisiert die atmosphärischen Störungen beim FCB: „Ich glaube schon, dass es im Moment einen Bruch in der Münchener Kabine gegeben hat.“

Der Grund sei laut Hamann der Abgang von Niklas Süle: „„Ich glaube schon, dass das direkt damit zusammenhängt, dass Süle nach Dortmund kommt. Ich glaube viele in der Mannschaft haben den Eindruck, dass die Spieler, auf die man sich verlassen kann, einfach gehen können – teilweise ablösefrei wie ein Alaba oder ein Süle. Und die, die für teilweise viel Geld geholt werden und keine Leistung bringen, werden geschützt. Ich glaube, dass bei den Bayern deshalb auch das Vertrauen der Spieler in die sportliche Führung gesunken ist und die Bayern deswegen aktuell mehrere Lager in der Kabine haben. Der Süle-Abgang wird bei den Bayern bis in die neue Saison nachwirken.“

Wechsel von Bayern nach Dortmund ungewöhnlich

Einen Wechsel eines Spielers in der Blütezeit seiner Karriere von Bayern nach Dortmund und nicht umgekehrt habe es schließlich so noch nicht gegeben, sagt Hamann.

Und so wird das Duell, das wegen des großen Abstands in der Tabelle vermeintlich gar nicht so heiß geworden wäre, dann doch wieder etwas explosiver als gedacht, ganz gleich, ob Bayern ausgerechnet gegen Dortmund die nächste Meisterschaft feiert.