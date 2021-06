Kabinen-Krach in der Halbzeit: Schalke-Star verließ während des Spiels das Stadion!

Was wäre der Tag ohne neue Minus-Nachrichten aus Gelsenkirchen? Und man muss sich nicht mal groß Mühe geben, um Vorfälle zu entdecken, die das ganze Chaos beim FC Schalke 04 widerspiegeln. Heute im Fokus: ein Profi-Trio.

Laut Sky war es schon in der Pause der Heimpleite gegen den VfL Wolfsburg, dem 24. Spiel am Stück ohne Sieg, zu einem Eklat in der Kabine gekommen. Drei Spieler, mit Namen Amine Harit, Benjamin Stambouli und Nabil Bentaleb, sollen sich gegenüber Trainer Manuel Baum massiv respektlos verhalten haben.

Schalke-Star Stambouli verließ während des Spiels das Stadion!

Die „Bild“ berichtet, Stambouli – der bislang nie negativ aufgefallen war und als Identifikationsfigur auf Schalke gilt – habe auf seine Auswechslung „sehr emotional und unangemessen“ reagiert und zudem das Stadion noch während der laufenden Partie verlassen!

Benjamin Stambouli von Videoanalyse ausgeschlossen



Was Bentaleb verbrochen haben soll, ist nicht bekannt. Harit hatte Baum bei seiner Auswechslung keines Blickes gewürdigt und war schnurstracks in die Kabine marschiert. Am Sonntag wurde das Trio vom Training ausgeschlossen, Stambouli sei sogar die Teilnahme an der Videoanalyse von Baum verweigert worden.

Bekanntlich gab es aber auch ohne die drei Spieler noch genug Aggressionspotenzial, Vedad Ibisevic war lautstark mit Co-Trainer Naldo aneinandergeraten. Am heutigen Dienstag sollen sowohl der Bosnier als auch Harit zu Einzelgesprächen auf der königsblauen Geschäftsstelle aufdribbeln.

Es kracht überall beim FC Schalke 04



Dort ist wohl auch Michael Reschke anzutreffen. Noch. Denn damit es nicht langweilig wird, steht der 63-jährige Kaderplaner und Technische Direktor vor dem Aus.