Jetzt TV-Kollege: Lothar Matthäus: So gefällt mir Uli Hoeneß als Experte

Nachdem sich Lothar Matthäus auf die Nachfolge von Nationaltrainer Joachim Löw selbst ins Gespräch gebracht hatte, lobte er jetzt die Leistung von Jogis Truppe. Nach den ersten beiden Spielen zu WM-Qualifikation äußerte sich der Weltfußballer zu den bisher überzeugenden Leistungen der DFB-Elf in seiner Kolumne bei „skysport.de“.

„Mir hat an den beiden Auftritten in den letzten Tagen so ziemlich alles gefallen. Es war deutlich zu erkennen, dass auf fast allen Gebieten Ruhe und damit Qualität eingekehrt ist. Das Team hat spielerisch überzeugt“, schrieb Deutschlands Rekord-Nationalspieler zu den bisherigen Leistungen begeistert.

Deutschland startete mit Siegen gegen Island (3:0) und in Rumänien (1:0) in den Kampf um die Tickets für die WM 2022 in Katar, die beiden Partien waren zugleich die ersten Spiele nach Joachim Löws Rücktrittsankündigung. Der Bundestrainer wirke „viel aufgeräumter an der Seitenlinie. Er scheint mit sich im Reinen zu sein. Der Entschluss hat ihm gut getan“, analysierte Matthäus, der sich selbst zuletzt durchaus offen für das Amt des Bundestrainers zeigte.

Mit Blick auf die Weltmeisterschaft liege die „größte Herausforderung (…) nach wie vor in der Außenverteidigung“. Auf der rechten Seite sei, ähnlich wie Philipp Lahm beim WM-Titel 2014, der eigentliche Mittelfeldspieler Joshua Kimmich eine Option, für Matthäus aber nicht mehr als das.

Lothar Matthäus: So gefällt mir Uli Hoeneß als TV-Experte

Zwar verkörpere Bayern-Profi Kimmich dort „ebenfalls Weltklasse“: „Aber in der Zentrale ist er von niemanden zu ersetzen. Er ist die einzig wirkliche Sechs“, schrieb der 60-Jährige. „Es gibt als Taktgeber keine Alternative zu Kimmich.“

Der Weltmeister von 1990 zollte auch Uli Hoeneß für dessen Debüt als TV-Experte bei RTL großen Respekt. „Er hat das klasse gemacht. Fachlich und inhaltlich fand ich die Auftritte top“, schrieb Matthäus und ergänzte: „Er darf gerne als Experte wiederkommen.“ (sid/abin)