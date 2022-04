Neue Trikots der DFB-Frauen: Sie sind aus Müll – und auch was für Männer

In Weiß und Mintgrün zum EM-Titel: Der DFB-Partner adidas hat am Donnerstag das neue Heim- und Auswärtstrikot der deutschen Frauen-Nationalelf vorgestellt, mit denen das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bei der EM in England (6. bis 31. Juli) auflaufen wird.

Das Heimtrikot ist im klassischen retro-angehauchten Weiß gehalten. Es hat Retro-Details wie flachgestrickte Kragen und schwarze Bündchen an den Ärmeln, auf denen kleine deutsche Flaggen angebracht sind. Das Logo des DFB und von Ausrüster Adidas sowie zwei Sterne für die zwei WM-Titel (2003 und 2007) sind mittig angebracht.Das Auswärtstrikot besticht durch ein knalliges Mintgrün.

Fußball: DFB-Frauen jagen in Weiß und Mintgrün nach dem EM-Titel

Das Heimtrikot wird das Team um Kapitänin Alexandra Popp erstmals im WM-Qualifikationsspiel gegen Portugal am Samstag (16.10 Uhr/ARD) in Bielefeld tragen. Die Trikots der Frauen sind zum ersten Mal auch im Männerschnitt verfügbar.

„Es ist so eine Art Retro-Style, ich finde es richtig cool und freue mich, dass wir endlich in den neuen Trikots spielen können“, sagte Verteidigerin Jana Feldkamp (TSG Hoffenheim). Beide Trikots sind sogenannte „Primeblue“-Produkte und bestehen aus recyceltem Plastikmüll, der in Küstenregionen gesammelt wird.