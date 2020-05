Jetzt also doch!: Manuel Neuer verlängert beim FC Bayern bis 2023

Jetzt also doch! Nach langem Hin und Her haben sich der FC Bayern München und Nationaltorwart Manuel Neuer auf einen neuen Vertrag einigen können. Der Kontrakt des Bayern-Kapitäns läuft jetzt bis 2023.

Bereits am Wochenende hatte Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, bei „Sky“ erklärt, er sei „optimistisch“ was eine längere Zusammenarbeit angehen würde.

Bis 2023! Manuel Neuer verlängert beim FC Bayern

„Der FC Bayern ist sehr glücklich und zufrieden, dass Manuel seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 verlängert hat“, sagt Rummenigge jetzt auf der Vereinswebseite. „Manuel ist der beste Torhüter der Welt und unser Kapitän.“

Auch Neuers Vorgänger zwischen den Pfosten Oliver Kahn zeigt sich erfreut über die Einigung: „Ich kann mich sehr gut in die Situation, in der sich Manuel befindet, hineinversetzen. Wir haben verstanden, in welche Richtung Manuel in dieser Phase seiner Karriere denkt und was für ihn wichtig ist. Mit seiner Vertragsverlängerung hat er ein starkes Signal gesetzt“, sagt der neue Vorstand des FC Bayerns.

Weiter FC Bayern! Das sagt Manuel Neuer

Auch Neuer selber zeigt sich froh, dass endlich Klarheit herrscht: „In den Wochen des Shutdowns als Folge der Corona-Pandemie wollte ich keine Entscheidung treffen, weil niemand wusste, ob, wann und wie es mit dem Bundesliga-Fußball überhaupt weitergeht“, sagt Manuel Neuer. „Zudem war mir wichtig, weiterhin auch mit unserem Torwart-Trainer Toni Tapalovic arbeiten zu können. Da dies nun geklärt ist, sehe ich mit großem Optimismus in die Zukunft. Ich fühle mich in Bayern sehr wohl und heimisch. Der FC Bayern ist und bleibt eine der europäischen Top-Adressen des Fußballs“, so der Kapitän des FC Bayern.

Sportdirektor Hasan Salihamidzic spricht von einem „wichtigen Zeichen“ sowohl für den Klub als auch für den Spieler. Neuer stünde „für den kontinuierlichen Erfolg des FC Bayern, für Verantwortung und Weltklasse.“