„Die größte Schande!” Legende fordert WM-Wildcard für gescheitertes Italien

Keine zwölf Monate ist es her, da gewann Italien in einem packenden Finale gegen England die Europameisterschaft. Im März geschah dann das, was niemand für möglich gehalten hätte – die „Squadra Azzurra“ scheitert in der WM-Qualifikation gegen Nordmazedonien und fährt nicht nach Katar. Eine Italien-Legende spricht nun Klartext.

Für viele war es unvorstellbar, dass die Italiener erneut die WM-Qualifikation vergeigen. Trotz 32:4 Schüssen schaffte man es nicht, sich in den Playoffs durchzusetzen und muss wie bereits 2018 die Weltmeisterschaft von zu Hause aus verfolgen. Das alles obwohl die Italiener eine überzeugende Europameisterschaft gespielt hatten, in der sie neben England im Finale auch den Fußballgiganten aus Spanien sowie die Belgier bezwingen konnten.

Nun meldet sich Italien-Legende Roberto Baggio zu Wort. Laut dem Ballon d’Or-Gewinner von 1993 solle Italien aufgrund des EM-Titels sich automatisch für die Weltmeisterschaft qualifizieren. „Die größte Schande ist, dass Italien nicht als Europameister nach Katar gereist ist“, sagte Baggio und wütete weiter. „Das ist skandalös, ein Wahnsinn. Haben sich diese Jungs eine Wildcard verdient oder nicht? Wenn ich an ihrer Stelle gewesen wäre, weiß ich nicht, wie ich reagiert hätte …“.

Ob es zukünftig eine derartige Reform geben wird bleibt ungewiss. Fakt ist nur, dass die Italiener die WM erneut von zu Hause aus verfolgen müssen. Im Endeffekt schaffte man es nicht, sich gegen eine Nation wie Nordmazedonien durchzusetzen.