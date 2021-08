Irres Foto: Muskeln, Tattoos, Rauschebart: Fußball-Star wird zum Gladiator!

Ist es St. Paulis Marvin Knoll nach zwei Monaten inklusive Übernachtung im Gym? Nein! Ist es die Neuverfilmung des legendären Catweazle? Nein! Ist es eine Mrs. Universum-Kandidatin nach dem Genuss arg vieler männlicher Hormone? Auch nein! Es ist ein künftiger spanischer Fußball-Meister, der aber auch als Gladiator in Rom durchgehen würde: Ein Foto von Real Madrids Sergio Ramos vom Training der Königlichen geht grad viral.

Jede einzelne Muskelgruppe feinst definiert, kaum ein nicht tätowierter Hautfetzen, Rauschebart, Stirnband und grimmige Miene – es gibt vermutlich weltweit abertausende 34-Jährige, die viel Geld dafür bezahlen würden, so auszusehen wie Sergio Ramos.

Real-Star Sergio Ramos wird zum Gladiator!

Der spanische Nationalverteidiger steht mit seinem Klub kurz vor dem Titelgewinn in der Primera Division, am Donnerstag kann alles klar sein. Und darauf zielt das Foto ab.

Sergio Ramos ist mit 34 in der Verfassung seines Lebens. Instagram/Sergio Ramos Foto:

Mit einem Heimsieg gegen Villarreal wäre Real Madrid Meister in Spanien

„Wir sind dran, lasst es uns angehen“, schrieb Ramos bei Instagram, garniert mit der wilden Kriegerpose, die ihm binnen kurzer Zeit 1,5 Millionen likes einbrachte. Mit einem Heimsieg am Donnerstagabbend (21 Uhr, DAZN live) gegen den FC Villarreal wären Ramos und Co. am Ziel ihrer Träume.

Und bei einem Blick auf das Bild kommen einem kaum Zweifel, dass da noch was schiefgehen könnte …