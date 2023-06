Barcelona holt Teenager (18) – und schreibt Ablöse auf 400 Millionen fest

Der FC Barcelona hat das 18 Jahre alte Toptalent Mikayil Faye vom kroatischen Zweitligisten NK Kustosija verpflichtet.

Das teilten die Katalanen am Montag mit. Der Senegalese, an dem auch Borussia Dortmund interessiert gewesen sein soll, erhält einen Vertrag bis 2027. Die künftige Ablösesumme wurde auf 400 Millionen Euro festgeschrieben.

Bereits vor einem Jahr wechselte der 1,86 Meter große Innenverteidiger von Diambars FC aus Senegal zum NK Kustosija nach Kroatien.

Das könnte Sie auch interessieren: Neues Gerücht: Ist der HSV an diesem Abwehr-Talent dran?

In Kroatien absolvierte Faye in der abgelaufenen Saison 13 Spiele, davon elf in der Startelf. (sid/mg)