Netz feiert Bundesliga-Stürmer: Drei Tore – und dann mit dem Rad heim

Nach seinem Dreierpack im Bundesliga-Auftaktspiel gegen den FSV Mainz 05 wird Union-Stürmer Kevin Behrens im Netz gefeiert. Grund dafür waren nicht etwa nur seine Kopfball-Qualitäten.

Sondern: Während seine Fußball-Kollegen am Sonntagabend mit einem teuren Sportwagen oder SUV nach Hause fuhren, radelte Behrens mit dem Fahrrad durch Berlin-Köpenick, wie Union auf Twitter dokumentierte.

Drei Buden und mit dem Fahrrad nach Hause: Kevin Behrens pic.twitter.com/OJWdfcAjbg — 1. FC Union Berlin (@fcunion) August 20, 2023

Urs Fischer über Behrens: „Er ist ein toller Typ“

„Wie bodenständig kann man bitte sein?“, fragt ein Fan unter dem Post. Kleines Manko: Familienpapa Behrens trägt auf dem geposteten Bild keinen Helm. „Au weia, keinen Helm auf“, heißt es dazu in den Kommentaren.

Das könnte Sie auch interessieren: „Zehnmal besser“: Bellingham nach Gala mit Seitenhieb gegen den BVB

Kurz vor Entstehen des Bildes hatte Behrens am ersten Bundesligaspieltag An der alten Försterei dreimal per Kopfball getroffen und somit den 4:1-Sieg gegen Mainz gesichert.

Union-Stürmer Kevin Behrens wird im Netz gefeiert - und das nicht nur für seine Kopfball-Qualitäten beim 4:1-Sieg gegen Mainz. imago/Matthias Koch Union-Stürmer Kevin Behrens wird im Netz gefeiert – und das nicht nur für seine Kopfball-Qualitäten beim 4:1-Sieg gegen Mainz.

„Er ist ein toller Typ, auch in der Kabine gut aufgestellt, auch bereit für den Spaß“, lobte Union-Trainer Urs Fischer den 32-Jährigen. (dpa/fs)