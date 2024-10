Influencer-Freundin von Barca-Star Olmo verrät skurrile Porno-Anekdote

Im Sommer zog es Mittelfeld-Star Dani Olmo (26) nach Spanien. Der spanische Fußballspieler wechselte von RB Leipzig zu Hansi Flick zum FC Barcelona, und für seine Freundin, die Deutsche Laura „Abla“ Schmitt (25), brachte der Umzug einige ungewohnte Erlebnisse mit sich. In ihrem Podcast „Ziemlich beste Fremde“ berichtet sie von einer besonders unangenehmen Situation mit den Freunden von Olmo.

„Ich hatte mal eine cringe Situation. Mein Freund war noch beim Training, und seine Freunde kamen viel zu früh zum Abendessen,“ erzählt sie. Aufgrund von sprachlichen Problemen geriet das Treffen schnell ins Stocken.

Schmitt macht ein spanisches Nackt-Dating-Format an

„Wir saßen alle auf der Couch, und ich wusste nicht, was wir tun sollten. Also habe ich den Fernseher eingeschaltet und irgendeine Trash-TV-Sendung angemacht“, berichtet Schmitt. Unglücklicherweise landete sie bei einem spanischen Nackt-Dating-Format – eine Art „Dating Naked“. „Ich war zu schüchtern, es wieder auszumachen, um nicht den Eindruck zu erwecken, dass ich damit nicht umgehen kann,“ gesteht die 25-Jährige und beschreibt, dass es sie an Situationen in der Jugend erinnerte, „wie damals, wenn Jungs in der fünften Klasse auf Hauspartys plötzlich Pornos anmachten.“

Neben ihrer Annekdote wurde zudem in gewisser Hinsicht auch über das Sportliche geredet. Denn am Montagabend steht die Verleihung des Ballon d’Or in Paris an – und ihr Freund Olmo ist unter den 30 Nominierten. Zwar spielt er inzwischen für Barcelona, doch die Nominierung verdankt er vor allem seiner Leistung als Profi bei RB Leipzig und in der spanischen Nationalmannschaft.

Für den Ballon d’Or: Schmitt lässt Kleid schneidern

Seine Freundin ist dewegen schon ganz nervös. „Mein Freund ist nominiert für den Ballon d’Or,“ erklärt sie, doch ist zudem nicht ganz sicher, was die Gala genau bedeutet: „Es ist schwer zu erklären – sowas wie der Oscar für Fußballer oder Sportler. Ich glaube, es ist der größte Sportpreis, den es gibt.“

Und auch wenn ich sie „nur als Freundin“ hingehe, ist es „der größte rote Teppich, auf dem ich je war,“ und deswegen definitiv ein Highlight, wie Schmitt verrät. Passend dazu ließ sie sich extra ein Kleid für den besonderen Abend schneidern.