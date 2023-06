In Stuttgart geboren: Ex-Bundesliga-Stürmer (33) ersetzt Benzema bei Real

Das ist eine Überraschung: Der in Stuttgart geborene spanische Nationalspieler Joselu wechselt nach seinen furiosen Auftritten in der Nations League zu Rekordmeister Real Madrid. Am Montag gaben die Königlichen die Verpflichtung des 33 Jahre alten Stürmers bekannt.

Joselu wird zunächst von Absteiger Espanyol Barcelona für ein Jahr ausgeliehen, anschließend besteht eine Kaufoption. Bei den Madrilenen soll er helfen, die Lücke zu schließen, die Torjäger Karim Benzema mit seinem Abgang nach Saudi-Arabien hinterlässt.

Joselu hatte im Halbfinale der Nations League gegen Italien kurz nach seiner Einwechslung den 2:1-Siegtreffer erzielt. Auch am Final-Erfolg über Kroatien am Sonntag hatte der Torjäger seinen Anteil. Im Elfmeterschießen traf er als erster spanischer Schütze.

Joselu spielte für Hoffenheim, Frankfurt und Hannover

Nun kehrt Joselu nach elf Jahren zu Real zurück, wo er einst in der Akademie des Klubs spielte und 2011 auch im Trikot der Königlichen debütierte. Danach hatte er zunächst in seinem Geburtsland Deutschland sein Glück versucht, wo er bei der TSG 1899 Hoffenheim, Eintracht Frankfurt und Hannover 96 kurze Gastspiele absolvierte. Sein Debüt im spanischen Nationalteam gab er erst im März dieses Jahres. (dpa/la)