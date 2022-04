Emotionaler Moment: Erstes Team aus der Ukraine spielt wieder

Es war das erste fußballerische Lebenszeichen seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine: Dynamo Kiew ist im ersten Pflichtspiel einer ukrainischen Mannschaft seit Kriegsbeginn in der UEFA Youth League gescheitert.

In der rumänischen Hauptstadt Bukarest unterlag Dynamos U19 den Portugiesen von Sporting Lissabon im Achtelfinale mit 1:2 (0:2). Die Begegnung hätte ursprünglich am 2. März in Kiew stattfinden sollen, der russische Angriff eine Woche zuvor verhinderte eine Austragung.

Erster Fußball seit Kriegsbeginn: Dynamo Kiew tritt in der UEFA Youth League an

Vor Anpfiff betraten die Dynamo-Spieler in Ukraine-Fahnen gehüllt den Rasen, es folgte eine Schweigeminute für die Opfer des Krieges. Zu den rund 2000 Zuschauern im Stadion Giulesti gehörten mehrere Spieler der ersten Dynamo-Mannschaft. Der Ligafußball in der Ukraine ruht derzeit.

Das könnte Sie auch interessieren: Er war Europas Bester: Ex-Bundesliga-Star postet Bild aus Schützengraben

Kiew hatte in der Gruppenphase beide Spiele gegen Bayern München (4:0/2:1) gewonnen. Gegen die Portugiesen lief das Team aber ab der zweiten Minute einem Rückstand hinterher. In Viertelfinale trifft Sporting nun auf den Stadtrivalen Benfica Lissabon.