Popp schreibt über ihren toten Vater: „Mein Herz springt in tausend Stücke“

Die linke Hand am Ohr, als würde sie telefonieren, der rechte Zeigefinger gestreckt Richtung Himmel. So jubelte Alexandra Popp jeweils nach ihren beiden Toren beim 6:0 WM-Erfolg gegen Marokko und beim zwischenzeitlich 1:1 gegen Kolumbien. Ein Anruf nach Hause an ihren verstorbenen Vater. Sein Tod war ein Schock für Popp, wie sie nun gegenüber dem Magazin „Bunte“ erzählt.

Die Geste sei „nicht nur für die Menschen, die vor dem Fernseher sitzen, sondern auch für die Menschen, die nicht mehr unter uns sind und trotzdem wichtige Menschen für mich waren. Dass ich einfach an sie denke“, sagte Popp nach dem Auftaktsieg. „Derjenige, der abgenommen hat, ist mein Vater.“ Genau der Vater der Popp eins zum Fußball gebracht hatte. Zu Beginn in einer reinen Jungenmannschaft wurde Popp ständig angerempelt. „Grätsch‘ die Gegner selbst weg“, so die Anweisung vom Papa.

Privatinsolvenz der Eltern: Popp kommt zur Hilfe

Mit 15 war dann Schluss mit den Jungs. Die Altersgrenze des DFB schrieb vor, dass Popp nicht mehr bei den Jungs mitspielen durfte. „Ich spiele nicht mit Mädchen“, war Popps erste Reaktion. Sie machte dennoch weiter. Verdient ihr erstes Geld mit dem Fußball. Wenige Zeit später schlechte Nachrichten im Hause Popp. Die Metzgerei der Eltern ist pleite. Der DFB-Star springt ein und gibt ihren Eltern über Jahre hinweg Geld. Die finanzielle Hilfe für Popp eine Selbstverständlichkeit, wie sie der Bunte sagt.

2022 dann der große Schock. Ihr Vater, bereits 2019 an Kehlkopfkrebs erkrankt, erhält die erneute Diagnose. Mit den Gedanken an ihren Vater spielt Popp ein unglaubliches Turnier. Wird mit der DFB-Auswahl Vize-Europameisterin. Kurz darauf beginnt die zweite Chemotherapie. Doch schnell wird klar: Ihr Vater ist zu schwach. „Immer wieder springt mein Herz in tausend Stücke beim Gedanken an Papa“ schreibt Popp in ihrer Biographie. Bevor ihr Vater am 18. Dezember 2022 stirbt, nimmt Popp selbst noch einmal Abschied. Es sei okay zu gehen, „auch wenn wir ihn furchtbar vermissen werden“, so ihre letzten Worte an ihren Vater.

Bei der WM geht es derweil für die DFB-Auswahl um Popp um Co. im letzten Spiel um Alles. Nach der 1:2-Niederlage im zweiten Gruppenspiel gegen Kolumbien kommt es am Sonntag gegen Südkorea zum entscheidenden Spiel um den Einzug ins Achtelfinale. Bei einem weiteren Treffer von Popp dürfte klar sein, wem sie diesen widmen wird.